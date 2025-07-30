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真的只有13歲！日本最可愛「國一正妹」決賽揭曉

「日本最可愛的國中一年級女生大賽」今在東京豐洲PIT舉行決賽，來自山口縣的心愛さん奪下冠軍。（翻攝自IG）「日本最可愛的國中一年級女生大賽」今在東京豐洲PIT舉行決賽，來自山口縣的心愛さん奪下冠軍。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合土報導〕在日本備受矚目的選美比賽「日本最可愛的國中一年級女生大賽（TGC teen 2025 Summer）」，今（30日）在東京豐洲PIT舉行決賽，由來自山口縣的心愛さん奪下冠軍，亞軍則由愛知縣的服部希愛拿下。儘管在初賽時，本屆參賽者便引來質疑聲浪不斷，覺得選手們「太超齡」，外表、打扮皆過於成熟，商業氣息太重……頓時讓選美活動變成「外貌年齡」大辯論，但儘管如此，仍澆不息選手們參賽的熱度。 

來自山口縣的心愛さん奪下「日本最可愛的國中一年級女生大賽」冠軍。（翻攝自Modelpress）來自山口縣的心愛さん奪下「日本最可愛的國中一年級女生大賽」冠軍。（翻攝自Modelpress）

冠軍得主心愛在拿到獎座時興奮表示：「能在如此美好的地方，獲得如此精彩的獎項，我感到非常高興。感謝所有支持我的粉絲、朋友和家人。我會繼續努力的！」對未來充滿期待。她將代表參加年底的「JC（女子國中生）選美大賽」，而該比賽是決選「日本最可愛女高中生」的姊妹版。

2025「最可愛國一生」冠軍──心愛。（翻攝自IG）2025「最可愛國一生」冠軍──心愛。（翻攝自IG）

對嚮往演藝圈的少女們來說，比起成為練習生或到各大經紀公句投履歷，「TGC teen 2025 Summer」是讓自己爭取曝光的另類選秀捷徑。該比賽僅限國中一年級學生參加，參賽者的年齡普遍只有13歲上下，而能夠參加「JC選美大賽」的女孩們，也成為不少經紀公司前來挖掘新秀的管道之一，例如長相甜美的「樸青」女團成員秋田梨杏、雜誌《Seventeen》專屬模特兒小國舞羽，都是從該比賽脫穎而出。

來自愛知縣的服部希愛奪下「日本最可愛的國中一年級女生大賽」亞軍。（翻攝自Modelpress）來自愛知縣的服部希愛奪下「日本最可愛的國中一年級女生大賽」亞軍。（翻攝自Modelpress）

2025「最可愛國一生」亞軍。（翻攝自IG）2025「最可愛國一生」亞軍。（翻攝自IG）

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