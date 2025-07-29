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人妻主播徐韻翔被爆搭上醫院副院長 偽單身婚姻曝光

壹電視主播徐韻翔專業播報獲一致好評。（翻攝自徐韻翔臉書）壹電視主播徐韻翔專業播報獲一致好評。（翻攝自徐韻翔臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲壹電視主播徐韻翔2016年和年長她多歲老公結婚，婚後陸續生下2小孩，但電視圈對她家庭狀況知道不多，今（29）日一早爆出新光醫院行政副院長兼台灣醫務管理學會理事長的洪子仁對徐韻翔照顧有加，她婚姻狀況也隨之被起底。

翻出她臉書雖然也有和美食合照，但都是一人，沒有和老公、小孩同框，家庭根本是個謎。（翻攝自徐韻翔臉書）翻出她臉書雖然也有和美食合照，但都是一人，沒有和老公、小孩同框，家庭根本是個謎。（翻攝自徐韻翔臉書）

據了解，徐韻翔結婚後對家庭生活極低調，翻開她臉書也沒有任何與家庭、小孩、夫妻照片，知情者說，這幾年看到徐韻翔身旁都沒有家人，傳她平日也是一人兼顧家庭和新聞工作，「她老公根本是個謎，完全沒看過他。」圈內私底下竊竊私語，稱她彷彿過著偽單親生活。

外型甜美、身材苗條的徐韻翔，很有觀眾緣。（翻攝自徐韻翔臉書）外型甜美、身材苗條的徐韻翔，很有觀眾緣。（翻攝自徐韻翔臉書）

年長徐韻翔15歲的洪子仁，今日登上八卦新聞焦點，他被傳近期對徐韻翔照顧有加，經常帶她參與醫界飯局，2人還曾被媒體拍到上演溫馨接送情，彼此關係令人好奇。

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