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小禎躺著也中槍？吳宗憲突點名「曝不滿」 認會致電小S

吳宗憲（左）直播突點名小禎。（翻攝自臉書／資料照）吳宗憲（左）直播突點名小禎。（翻攝自臉書／資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、吳姍儒父女今（23）日同時成為網友討論的話題之一，先是傳出吳宗憲在直播批評大小S「沒家教」，近期小S與吳姍儒更疑似因為節目和報名金鐘獎產生嫌隙，吳宗憲稍早在直播上火大針對傳言一一重批：「假的！」

吳宗憲直播目前湧入7千多人，他針對傳聞一一做出撇清，強調吳姍儒與小S並無嫌隙，「交情不敢講，友情總有吧」。至於金鐘獎報名，吳宗憲則說吳姍儒主持的集數不夠，照理應該不會報金鐘才對。他也說等等要打一通電話給小S，「我跟他們工作很多年，大S走了我心很痛，我必須致上關心」，但也坦言他們私下真的沒交集。

不過話鋒一轉，吳宗憲突然重提之前被傳替吳姍儒打電話給T台高層爭取主持《11點熱吵店》一事，怒批「是在編什麼啊？我如果有打的話我就是王八蛋！」強調吳姍儒因為要照顧小孩分身乏術，本來就無法主持。

吳宗憲還直接點名小禎，提到對方曾拿他打電話關說的傳聞開玩笑，並說：「小禎我的好妹妹啊，憲哥對妳好不好？我們之間肯定沒有仇的，妳開這個玩笑好像我打電話給TVBS主管是真的，如果是真的人家早就把名字講出來了，唯恐天下不亂。」吳宗憲這場直播從大小S講到黃子佼、NONO，甚至是小禎等人，砲火猛力十足。

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