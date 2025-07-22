《楚留香》無花和尚台北擺攤！「街頭敬業討生活」眭澔平驚喜直擊

「無花和尚」關聰現蹤台北街頭擺攤。（組合照，翻攝自臉書、微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港資深演員關聰驚喜現身台北街頭！昔日在《楚留香》飾演大反派「無花果和尚」，是不少觀眾心中的經典角色，如今竟被拍到在雙連站附近路邊擺攤，親自販售自製干貝醬。不僅如此，前主播眭澔平近日也親臨捧場，力挺關聰這位「隱藏版大咖」。

「認得出這位當年紅遍港台的大明星是誰嗎？」眭澔平在臉書分享一段影片，並透露在台北市民生西路與中山北路口，巧遇這位經典港星正在賣干貝醬，一看竟是《楚留香》裡的「無花大師」關聰。關聰曾在《倚天屠龍記》飾演宋青書、《陸小鳳》扮演金九齡的港劇常客，已定居台灣多年並於2024年參與大愛劇《生命的麥田》回歸演出。

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關聰（橘衣者）細心向顧客介紹商品，相當敬業。（翻攝自臉書）

關聰90年代後期移居台灣，2007年還曾在《惡作劇之吻2》中客串一角，2020年疫情爆發後轉戰副業，親手製作干貝醬並親上街頭販售。他親切的笑容與熟練的介紹方式，吸引不少路人駐足，讓許多網友動容表示「明星賣的是人情味！」也有不少老戲迷決定專程去探望偶像，讓這場「懷舊版追星」意外掀起溫馨話題。

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