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娛樂 最新消息

疲老闆夫妻倆「雙出軌」？妻發不自殺4聲明、事件始末一次看

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「零食界好市多」稱號的零食電商「疲老闆」今（30）日突宣布離婚，在社群控訴妻子多年出軌3男，並列出妻子「4大惡行」。對此，疲老闆妻子不忍回應，反控自己懷孕期間，疲老闆出軌、拍色情片，夫妻倆疑「雙出軌」，而女方稍早也發出「不自殺4聲明」。

疲老闆宣布離婚，控訴妻子多年出軌3男。（翻攝自IG）疲老闆宣布離婚，控訴妻子多年出軌3男。（翻攝自IG）

今日疲老闆突在臉書發布3張合成靈堂相片，每張畫面中的主角都不同，疑似是妻子出軌的3名男子，其中包括員警及知名藥師等人，並控訴妻子過往對自己實施「4大惡行」你曾經開車撞我、撞我的公司」、「你曾拿刀砍我、拿球棒打我、用言語與暴力威脅我的生命」、「你多次情緒失控，對我動手、辱罵、羞辱，沒有任何理由，只因為你『不爽』」、「你控制我的交友、限制我的應酬、切斷我所有的正常生活」。

疲老闆妻子發文反控。（翻攝自IG）疲老闆妻子發文反控。（翻攝自IG）

對此，妻子也給出了回應，反控疲老闆「在我懷孕的時候你外遇，拍了一堆色情影片照片，我就該忍受嗎？」，表示很多事選擇不說是想好聚好散，文末也承認自己曾做錯事、對不起疲老闆，但並不代表應該承受恐嚇、家暴與長期的精神虐待，至於疲老闆控訴她開車衝撞、以刀子及球棒攻擊等惡行，女方並未多談。

疲老闆妻子不自殺4聲明。（翻攝自IG）疲老闆妻子不自殺4聲明。（翻攝自IG）

隨後女方也發出「不自殺4聲明」：「本人王XX，在此以清醒、理智的狀態，鄭重聲明：1.本人目前身心狀況清楚，並無任何自我傷害或輕生傾向，也無計畫採取任何傷害自己生命的行為。2.如日後發生任何危及本人性命、財產、人身安全之事件，請外界勿誤以為係我自願造成，極可能涉及外力、脅迫或他人蓄意行為，懇請司法單位與社會大眾正視調查。3.本人重視生命，也珍惜三個孩子，會盡全力照顧家自己，不會做出任何傷害生命與未來的決定。4.本人目前受到媒體輿論與他人中傷，但我會以理性應對、依法處理，並保留一切法律追訴權。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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