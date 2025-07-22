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娛樂 最新消息

羅大佑不藏了 與北流董事長黃韻玲真實關係曝光

羅大佑、黃韻玲首度現場同台演唱合作單曲《望青春風》。（大右音樂提供）羅大佑、黃韻玲首度現場同台演唱合作單曲《望青春風》。（大右音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕羅大佑選於7月21日鄧雨賢誕辰日，數位發行全新EP《季春四望夜雨愁》，向「台灣歌謠之父」鄧雨賢致敬，同時也在中山堂舉辦「致敬 唐崎夜雨 音樂會」，音樂會不對外售票，邀請預購黑膠的樂迷齊聚現場，以音樂與鄧雨賢進行穿越時空的對話。

羅大佑將耳熟能詳的經典作《四月望雨》，以二創形式加入現代語境的全新詞曲，並巧添意境新歌名——《雨夜落花》、《望青春風》、《月夜愁眠》、《四季戀紅》，以崇敬之心謹慎製作發行此次專輯，先於7月21日數位上架，讓歌迷搶先一飽耳福，9月20日正式發行高規格珍藏黑膠，滿足一票黑膠藏家。

羅大佑選於鄧雨賢誕辰舉辦《致敬 唐崎夜雨 音樂會》。（大右音樂提供）羅大佑選於鄧雨賢誕辰舉辦《致敬 唐崎夜雨 音樂會》。（大右音樂提供）

音樂會「僅此一場」，71歲的羅大佑在現場侃侃而談，分享製作《季春四望夜雨愁》EP的緣由，「鄧雨賢的音樂在我未出生前便存在，好的旋律創作會激發下一代音樂人的靈感，我被這些作品深深影響著，在腦海醞釀了數十年。經過近兩年的製作，兢兢業業的增添創新詞曲段落，用當代音樂語言重新詮釋，希望這張作品能鼓勵更多音樂人，把鄧雨賢先生的藝術遺產繼續發揚光大。」

羅大佑發行全新EP《季春四望夜雨愁》向鄧雨賢致敬。（大右音樂提供）羅大佑發行全新EP《季春四望夜雨愁》向鄧雨賢致敬。（大右音樂提供）

由於音樂會場地與觀眾距離相當近，也有許多親朋好友蒞臨，且首次公開演唱完整的《季春四望夜雨愁》EP曲目，即使演出經驗無數，羅大佑仍舊不斷重複：「好緊張，如果開唱漏氣大家都看得到。」逗樂觀眾。

羅大佑、黃韻玲情同師生。（大右音樂提供）羅大佑、黃韻玲情同師生。（大右音樂提供）

EP首波主打《望青春風》是羅大佑與北流董事長黃韻玲首次合作的錄音室單曲，改編膾炙人口的《望春風》，音樂會現場兩人第一次公開合唱此曲，與羅大佑情同師生的黃韻玲，一上台便恭敬的打招呼：「老師好！」兩人唱完後黃韻玲也接著說「好緊張」，羅大佑則妙回：「緊張會傳染。」

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