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娛樂 日韓

日星佐藤健韓國宣傳新劇 遭狂批沒有禮貌

日本男星佐藤健赴韓國宣傳，遭批評沒有禮貌。（翻攝自IG）日本男星佐藤健赴韓國宣傳，遭批評沒有禮貌。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣男星佐藤健近日赴韓國宣傳新劇《和我老公結婚吧》，還為此登上網路節目《鄰居朋友Kangnami》接受日籍主持人康男採訪，沒想到一句「謝謝」竟引發韓國網友勃然大怒，並指責佐藤健沒有禮貌、不尊重韓國文化。

韓劇《和我老公結婚吧》翻拍自日劇版同名戲劇，日劇版由佐藤健、小芝風花、橫山裕、白石聖人主演。近日佐藤健赴韓宣傳，和日籍主持人康男初次見面時，脫口說出「ありがとう（謝謝）」，由於該語氣在日文當中是與平輩之間使用的「普通語／平語」，很多韓國人認為這種適合用在親近家人或朋友之間的口氣，使用在初次見面的人身上很沒有禮貌，對佐藤健的態度感到不滿。

佐藤健上網路節目《鄰居朋友Kangnami》接受日籍主持人康男採訪。（翻攝自X）佐藤健上網路節目《鄰居朋友Kangnami》接受日籍主持人康男採訪。（翻攝自X）

佐藤健在節目中談到年齡時，表示自己是1989年出生，康男則說自己是1987年生，佐藤健便笑著說：「那幾乎是同級生嘛」。康男則傻眼問：「差兩歲怎麼會視同歲？」佐藤健解釋「我是3月出生的，常常和1988年出生的人一起上學」，更開玩笑說自己是1989年3月21日出生，而康男是3月23日（1987年3月23日），自己還早了兩天（不論年份的話）說：「那我就是哥囉」。

這番言論也引起韓國網友不滿，康男在節目中故意說：「你一直想裝熟欸」、「你想跟我平起平坐喔，小子，好好表現吧」。

《和我老公結婚吧》日劇版由佐藤健、小芝風花、橫山裕、白石聖人主演。（翻攝自X）《和我老公結婚吧》日劇版由佐藤健、小芝風花、橫山裕、白石聖人主演。（翻攝自X）

會引起韓國網友不舒服的原因主要在於兩地文化不同，韓國對於年紀相當重視，會影響到稱呼、人際互動模式，且融入日常生活，成為重要的一環。但日本娛樂圈比較重視出道資歷，年齡則是輔助，因此日本網友覺得「以娛樂圈資歷來看不是佐藤健比較早出道嗎？」並認為節目中兩人互動其實還挺不錯的。

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