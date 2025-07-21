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娛樂 日韓

李珠珢爆熱戀球星朴秀宗！韓網狠酸打擊差：都要下二軍了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕網路上瘋傳，隸屬於富邦Angels啦啦隊的女神李珠垠與大5歲韓職培證英雄隊球星朴秀宗（박수종）的人生四格照，照片中兩人十分親密，因此爆出戀愛傳聞。儘管經紀公司尚未證實，也無法確定是否為AI照，不過已經傳得沸沸揚揚，韓國論壇更是討論度超高，留言多達250則。

朴秀宗（左）、李珠珢傳出戀情。（翻攝自培證英雄、LG TWINS官網）朴秀宗（左）、李珠珢傳出戀情。（翻攝自培證英雄、LG TWINS官網）

李珠珢人氣紅不讓，來到來灣之後知名度更是水漲船高，受到球迷熱烈歡迎，昨天（20日）她沒出席第二天的中職明星賽，就是因為要舉辦粉絲見面會。今天傳出李珠珢與一名男子一起拍攝人生四格的照片，只見她靠在對方的肩上比出一個愛心，還一起戴髮箍，互動宛如男女朋友，出現熱戀傳言並不意外。事後網友發現，對方也是大有來頭，是來自韓職培證英雄隊外野手朴秀宗，消息一出，不少韓國媒體也跟進報導。

朴秀宗、李珠珢傳出戀情人生四格照片，在網路上瘋傳。（翻攝自theqoo）朴秀宗、李珠珢傳出戀情人生四格照片，在網路上瘋傳。（翻攝自theqoo）

韓國論壇「theqoo」討論度極高，韓國網友大部分把焦點放在朴秀宗身上，希望他談了戀愛之後，更要好好打球，「秀宗啊，以後要更努力打棒球」、「秀宗啊，已經交到了一個漂亮女朋友了，現在你就差好好打球了，拜託了」、「有沒有約會無所謂，專心打球就好」、「秀宗，好好打棒球吧」、「秀宗啊，不管你是談戀愛還是怎樣，我一點都不在乎，拜託你好好打棒球就好，你的打擊率才0.150（타율 1할5푼），都快要下二軍了，以後都看不到你了，什麼時候才會把球打好啊」。

朴秀宗確實是個大帥哥，不過戰績似乎沒有跟上顏值。（翻攝自培證英雄官網、IG）朴秀宗確實是個大帥哥，不過戰績似乎沒有跟上顏值。（翻攝自培證英雄官網、IG）

也有網友表示，「被駭了嗎？」、「男的帥女的美欸」、「看起來很配」、「天啊怎麼外流出去的」、「台灣人發現這張照片的吧」、「女的更有名吧」、「喔不秀宗太強了」、「李珠珢現在絕對是台灣TOP級的」、「奇怪啦啦隊比球員有名嗎？」、「不知道為什麼要對球員跟啦啦隊員的戀情大驚小怪」、「在台灣人氣會受到影響吧」、「啦啦隊員在台灣可是偶像呢」。

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