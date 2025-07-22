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娛樂 最新消息

董事長樂團怒嗆「誰跟你中國人！」林大鈞表態挺大罷免：別小看台灣

〔記者邱奕欽／台北報導〕傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案定於7月26日投票，董事長樂團日前現身「罷免是愛．反共護台」公民晚會熱情開唱，貝斯手「鈞董」林大鈞高呼「不要小看我們自己，我們台灣的文化！」讓全場民眾激動萬分、情緒激昂。眼下大罷免進入倒數計時，林大鈞今（22日）凌晨換新臉書大頭照，更喊出最後戰鬥口號「大罷免大成功！」讓粉絲們全都慷慨激昂。

董事長樂團「鈞董」林大鈞。（資料照，記者陳逸寬攝）董事長樂團「鈞董」林大鈞。（資料照，記者陳逸寬攝）

董事長樂團日前為「罷免是愛．反共護台」公民晚會開唱，「均董」林大鈞以台語道出心聲，「對我們來說，用我們的母語做自己的創作，是理所當然的事情，所以做自己的主人，做自己的董事長，所以我們是董事長樂團！」他強調台灣才是真正的保存了傳統文化最齊全的地方，「我們不要小看我們自己，我們台灣的文化，我們都說越在地才是越國際！」

「吉董」吳永吉也驕傲表示，「我們是全世界唯一華人的民主國家，所以我們一定要珍惜我們自己的土地！」他坦言已告訴自己的小孩此次必去投票，「你如果不希望中國來了，你爸爸被關進去，一定要去投票！」幽默口吻聽似一席玩笑話，卻深藏嚴肅悲觀的現實，他因此告誡下一代手中的神聖一票，將可能改變立法院「朝小野大」政治格局。

林大鈞更新臉書大頭照高呼「大罷免大成功」。（翻攝自臉書）林大鈞更新臉書大頭照高呼「大罷免大成功」。（翻攝自臉書）

憶起樂團早期曾赴中國演出，林大鈞直言當地人都會說「大家都是中國人！」樂團不會充耳不聞，更並非省油的燈，聽見後直接硬氣嗆回去「誰跟你中國人！」一席話引爆現場歡呼。不過，林大鈞也感慨道，其實大部分的中國人也是反共的，「只是他們沒辦法說出來！」最後，董事長樂團更帶領台下的觀眾們呼喊口號「大罷免大成功！」現場氣氛熱血沸騰。

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