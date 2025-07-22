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娛樂 最新消息

演唱會被抓姦！CEO慘丟工作 前員工曝他為人：罪有應得

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，沒想到意外成為抓姦現場，科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫（Andy Byron），被「親吻鏡頭」捕捉，擁抱著同公司人事總監克莉絲汀卡伯特（Kristin Cabot）由於兩人皆是已婚身分，事件引起軒然大波，如今傳出安迪已經請辭，前同事也揭露其真面目。

科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪與人事總監克里斯汀，在Coldplay演唱會偷情被抓包。（翻攝自TokTok）科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪與人事總監克里斯汀，在Coldplay演唱會偷情被抓包。（翻攝自TokTok）

科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫，日前在Coldplay演唱會意外被鏡頭直擊，與女同事親密擁抱，由於雙方即是已婚身分，不倫戀引起輿論撻伐。事後，Astronomer公司透露，安迪拜倫已辭職，董事會於19日接受了拜倫的辭職，並表示將開始尋找繼任者。

值得注意的是，有一名自稱是安迪拜倫下屬的前員工爆料，他是一個「有毒的主管」，經常在公司咄咄逼人，只在意銷售數字，如今醜聞曝光，引起不少同事訕笑，甚至認為是「罪有應得」。對此，公司Astronomer和當事人安迪皆尚未回應。

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