CEO不只在Coldplay演唱會偷情 元配爆「他砸117萬視訊網紅」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，沒想到意外成為「抓姦現場」，科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫，意外被鏡頭捕捉擁抱著女同事，由於兩人皆是已婚身分，引起輿論譁然，此舉也惹怒元配，爆料他曾砸4萬美金（約117萬元台幣）和OnlyFans辣妹露骨視訊。

安迪拜倫（左）元配爆料他砸4萬美金，視訊情色網美Sophie Rain。（翻攝自YT、IG）

綜合外媒報導，安迪拜倫的妻子Megan Kerrigan得知外遇消息後，曝光更多丈夫出軌的證據，直指對方砸4萬美金，與成人平台OnlyFans網紅Sophie Rain進行「露骨視訊」，甚至沒有隱瞞已婚身分。

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事件曝光後，網友立刻炸鍋，逼得Sophie Rain出面回應，自己不會公開客戶名單，並以基督徒身分表示不認同這樣的行為，還向安迪拜倫的妻子表達關心與支持。

據悉，安迪拜倫在醜聞曝光後辭去職務。公司Astronomer在LinkedIn發聲明表示，領導階層應為行為與責任當榜樣，惟安迪拜倫未達標準，因此正式離任，並由公司聯合創始人暨產品長迪喬伊暫代執行長職務。

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