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吳姍儒踩踏男星頭像！網怒批「沒水準」要求下架道歉

《小姐不熙娣》代班主持人吳姍儒被網友痛批「不尊重藝人」。（資料照；記者陳奕全攝）《小姐不熙娣》代班主持人吳姍儒被網友痛批「不尊重藝人」。（資料照；記者陳奕全攝）

〔記者胡御柔／台北報導〕女星「Sandy」吳姍儒自接替主持《小姐不熙娣》後，爭議聲浪不斷。繼早前被爆耍大牌、態度差，導致收視下滑、廠商撤資、節目集數縮減後，近日又因一段節目畫面，再度成為輿論焦點，甚至被網友痛批「不尊重藝人」。

據了解，在近期播出的《小姐不熙娣》中，節目安排「直男戀愛IQ大考驗」單元，並設計道具看板。由於助理主持人派翠克外型神似中國男星劉宇寧，節目組便以劉宇寧頭像代表派翠克。未料，Sandy在不滿派翠克回答後，竟將頭像從看板上拔下並踩在地上，還一腳踩破，讓不少觀眾直呼「太過分！」

網友紛紛在該預告片段底下留言要求道歉下架。（翻攝YouTube）網友紛紛在該預告片段底下留言要求道歉下架。（翻攝YouTube）

目前該集節目預告已在YouTube上傳，但並未包含爭議片段。然而留言區已湧入大量不滿聲音，紛紛留言「節目可以搞笑，但不該毫無底線」、「請下架該片段，並且請向該藝人道歉」、「不管是哪個藝人，都不該被踩踏」，「踩踏真的實在非常的低級沒水準」！。甚至有網友表示已前往YouTube檢舉影片，要求節目單位刪除相關片段並公開道歉而截稿前製作人、電視台方目前對此尚未做出回應。

該集預告片:

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