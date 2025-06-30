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疲老闆連發6文開撕老婆 撂狠話：想算了，除非我死

網紅零食電商「疲老闆」出面控妻子與多名男性關係不正常。（翻攝自臉書）網紅零食電商「疲老闆」出面控妻子與多名男性關係不正常。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅零食電商「疲老闆」今年2月底才傳出公司跳票，曝光欠下2億債務，之後更與網紅鳳梨口水戰，指稱對方設局害他整間公司整碗被端走。今（30）他破罐破摔，連發6篇文章，控訴老婆長期紅杏出牆，並將三名男性的名字、照片，合成靈堂圖案，並含淚控訴：「從沒想過有一天，妳會用這樣的方式，把我整個人摧毀」。

疲老闆點名嘉義警察、藥師並將三人以p圖方式p成靈堂。（本報合成圖，翻攝自臉書）疲老闆點名嘉義警察、藥師並將三人以p圖方式p成靈堂。（本報合成圖，翻攝自臉書）

疲老闆先是把嘉義警察、藥師等三人全名與容貌以P圖方式，P出三張靈堂照，之後更發長文，表示「我為了孩子與這個家，苦撐了三年多，我努力賺錢養家、承擔責任、隱忍壓力，從沒想過有一天，你（妳）會用這樣的方式，把我整個人摧毀」。疲老闆更進一步指出，老婆與他仍是夫妻的情況下，竟與多名男性發展不正當關係。更譴責妻子「不但沒有悔意，還裝出一副理直氣壯的樣子，好像你（妳）才是那個受害者」。

疲老闆同時反咬自己並未控制妻子，只是想要尊重彼此，更覺得在婚姻關係內，被踐踏的人一直是他。為顯重要，這篇長文疲老闆甚至冠上自己的本名「陳冠銘」。

疲老闆撂狠話表示這件事無法過去，除非他死。（翻攝自臉書）疲老闆撂狠話表示這件事無法過去，除非他死。（翻攝自臉書）

發完靈堂照仍未解氣的疲老闆，又拿兒子的照片當作底圖，發文表示「我小銘，其實我很好講話，大人要我借過，我不是不行」，但痛斥「只是事情都這樣了，還要繼續裝傻（、）裝沒事（、）裝不知道，那我就真的不行了」。疲老闆也指出：莫（未）經他人苦；莫勸他人善，更點明：如果要我算了，我一輩子都做不到，除非我死。

瘋狂發文的最後一篇，疲老闆曬出自己與子女的照片，並喊話：「寶貝們，從此以後，爸爸就是你們的靠山」。

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