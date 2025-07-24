中國隊野蠻搶台灣賀電！民視記者「霸氣攔阻」網狂讚：本日英雄

〔記者林欣穎／台北報導〕今年世大運在德國舉辦，昨台灣跆拳道男團在世大運奪下銀牌佳績，不過竟發生中國隊在賽後打算硬搶從台灣發出的部長賀電，當下民視記者莊順發、蔡晴景與體育署等人員圍成人牆防堵，此事曝光後網友們都紛紛大讚記者是英雄。

民視記者莊順發守護台灣賀電，怒斥中國惡劣行為，網友紛讚本日英雄（圖翻攝自Threads）

民視記者蔡晴景守護台灣賀電，帥氣擋住中國人，網友大讚。（圖翻攝自Threads）

當時中國隊試圖要搶台灣的賀電時，莊順發、蔡晴景反應迅速隨即上前制止，莊順發更立刻怒斥「你幹什麼？走開！」、「要搶我們東西嗎？」更直接反拍中國隊，一連串迅速動作成功阻止中國隊劣行。

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記者莊順發怒斥幹什麼。（翻攝Threads）

記者蔡晴景阻擋中國隊。（翻攝Threads）

網友們在紛紛發文稱讚兩人是英雄，網友們也感動直呼，謝謝他們守護台灣代表團，「不只是站在第一線採訪把精彩賽事轉播回來，更在看到台灣被欺負時挺身而出！如果沒有你們用身體擋住惡霸中國人，來自台灣教育部的賀電可能會被撕毀！」也有網友大讚蔡晴景擋人相當帥氣、卡位扎實。

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