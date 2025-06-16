鮮肉男星厲害了！喊話UCLA三年畢業 返台認了身邊很多正妹

AcQUA源少年暌違一年多，五人再度合體。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕AcQUA源少年7月5日在華山Legacy舉辦《2025源:時空AcQlayFanConcert》，今天全員到齊出席記者會，須弘道和李秉諭被拱當場脫衣舉啞鈴，盧佾暘和林毓家則比下盤腿力，被問到誰的「下半身」厲害，團員一致公推林毓家，並爆料他是「腿王」，雖然有力但卻很細，連腿毛都很少。

盧佾暘和林毓家比腿力。（種子提供）

須弘道和李秉諭PK舉啞鈴。（種子提供）

須弘道目前在美國UCLA唸書，昨天才回到台灣，隊長黃莑茗也是一月退伍，他們暌違一年多以5人編制合體，被問到看見須弘道的感覺，大家都說他不僅長大也變成熟了，舉手投足都是美式作風。

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須弘道和李秉諭秀粗壯手臂。（種子提供）

須弘道分享在美國的校園生活，「我有去夏威夷，也到處在加州跑，就像背包客一樣很chill，也會和同學租一個廂型車，在車上寫音樂。」儘管到處玩，但他透露說學分都有超前拿到，希望三年可以畢業，被問是學霸嗎？他說：「我不是那種典型（學霸）、也不是努力型的。」立刻被眾人虧那就是「天才」，他也搞笑大呼：「 對，我是天才，我會玩也會用功。」

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進入大學後有試著談戀愛嗎？他急忙否認：「我沒有時間。」李秉諭爆料：「其實那邊真的很多很漂亮的（女生），但他沒時間搞這些，他更想要融入朋友之間。」須弘道也認了做音樂確實可以認識很多不同種族的女生，大家又常在一起熬夜創作，但深入聊天之後都覺得不太適合，「等我賺到錢、有能力才可以開始。」若有人想爬上他的床怎麼應對？他則驚呼：「我的床是男生only 。」

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