Lulu、陳漢典「宣布結婚」震驚全網 搭檔《大熱門》12年祭出世紀大彩蛋

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大熱門》才在8月29日播出最終集，主持12年的「Lulu」黃路梓茵、陳漢典今（11日）無預警拋出「世紀大彩蛋」，即兩人同時在社群宣布結婚。突如其來的喜訊震驚全網，讓粉絲直呼：「這次不是整人吧？」而令外界好奇的是，2人選在今天公布喜訊的原因，陳漢典透過經紀人回應：「沒有特別的意義，只是覺得時間差不多了，就想跟大家分享這個喜訊。」

Lulu、陳漢典（右）宣布結婚。（資料照，記者陳奕全攝）

Lulu與陳漢典共同發文幽默寫道：「這次不是《大熱門》的企劃，我們是真的要結婚了！」還強調沒有反轉，也沒有隱藏攝影機，並引用吳宗憲的話，「搭檔之間比信任更重要的就是默契」，表示很開心能找到彼此，決定一起攜手走過未來快樂又爆笑的日子。

請繼續往下閱讀...

Lulu（右）、陳漢典宣布結婚。（翻攝自IG）

消息曝光不到10分鐘，便吸引上萬網友點讚，大家留言湧入祝福。不少粉絲也感性表示，《大熱門》雖落幕，但Lulu與陳漢典用最浪漫的方式，為這段主持情誼劃下驚喜句點。

相關新聞

Lulu、陳漢典閃婚！吳宗憲放話「包紅包200萬」驚傳有變

在 Instagram 查看這則貼文 Lulu黃路梓茵（@sunnygirl800424）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法