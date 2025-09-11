晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

Lulu、陳漢典「宣布結婚」震驚全網 搭檔《大熱門》12年祭出世紀大彩蛋

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大熱門》才在8月29日播出最終集，主持12年的「Lulu」黃路梓茵、陳漢典今（11日）無預警拋出「世紀大彩蛋」，即兩人同時在社群宣布結婚。突如其來的喜訊震驚全網，讓粉絲直呼：「這次不是整人吧？」而令外界好奇的是，2人選在今天公布喜訊的原因，陳漢典透過經紀人回應：「沒有特別的意義，只是覺得時間差不多了，就想跟大家分享這個喜訊。」

Lulu、陳漢典（右）宣布結婚。（資料照，記者陳奕全攝）Lulu、陳漢典（右）宣布結婚。（資料照，記者陳奕全攝）

Lulu與陳漢典共同發文幽默寫道：「這次不是《大熱門》的企劃，我們是真的要結婚了！」還強調沒有反轉，也沒有隱藏攝影機，並引用吳宗憲的話，「搭檔之間比信任更重要的就是默契」，表示很開心能找到彼此，決定一起攜手走過未來快樂又爆笑的日子。

Lulu（右）、陳漢典宣布結婚。（翻攝自IG）Lulu（右）、陳漢典宣布結婚。（翻攝自IG）

消息曝光不到10分鐘，便吸引上萬網友點讚，大家留言湧入祝福。不少粉絲也感性表示，《大熱門》雖落幕，但Lulu與陳漢典用最浪漫的方式，為這段主持情誼劃下驚喜句點。

相關新聞

Lulu、陳漢典閃婚！吳宗憲放話「包紅包200萬」驚傳有變

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中