娛樂 最新消息

Lulu婚紗照曝光！伴娘提早卡位「人選出爐」密洩交往陳漢典內情

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典今（11日）突宣布結婚，喜訊震撼演藝圈，消息不僅讓外界又驚又喜，就連吳宗憲都坦言完全不知情。值得一提的是，好友「Amanda」劉紀範則是少數知情人士，她不僅率先知道兩人交往，更第一時間分享婚紗合照，開心表示要當伴娘。

Amanda（左）分享和Lulu的婚紗照卡位當伴娘。（翻攝自臉書）Amanda（左）分享和Lulu的婚紗照卡位當伴娘。（翻攝自臉書）

Amanda與Lulu昔日都是節目《大學生了沒》班底，後續在《綜藝大熱門》也常有合作，私下維持好交情；針對好姐妹Lulu找到歸宿，Amanda透過經紀人開心表示，「知道他們交往，大家也都是很好的朋友，很祝福他們。」Amanda同時也在臉書曬出與Lulu的婚紗照，幽默寫下「希望我的伴娘服不要太美！」已經卡位要當伴娘。

Amanda今日除在線上第一時間祝福外，還分享與Lulu、陳漢典的三人合照，寫下「當我們擠在一起，擠出一個好消息！」更直呼「終於要看妳穿真的婚紗，希望我的伴娘服不要太美。」最後更不忘自虧一句「下一個該換我了吧！」一席話逗笑許多網友及粉絲，也讓祝福氛圍更加熱烈。

點圖放大header
點圖放大body

