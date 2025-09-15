YTR老爸賣預售屋賺900萬挨轟炒房 486先生奉勸4字

人氣YouTuber「我是老爸，我不要當爸」擁有82萬訂戶，近日捲入炒房爭議。（翻攝自「我是老爸，我不要當爸」臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕YouTuber「我是老爸，我不要當爸」擁有82萬訂閱，近日傳出4年前在新北市新店區以6128萬購入預售屋，預計明年交屋入住，卻因房市政策變動銀行貸款7成變3成，決定賣掉預售屋竟能獲利900萬，遭外界砲轟炒房。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶以4字評論此事，「腳踏實地。」

486先生表示，4年前台北、新北的豪宅貸款大概就只能5成，除非跟銀行往來非常好的有錢人，可能可以貸款6成，他客觀分析：「如果明知收入無法負擔，卻硬要高成數貸款買豪宅，這種行為更像是投機。」

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

486先生說，2021年一般民眾買豪宅貸款成數約5成就很美麗，實在不太相信「我是老爸」購屋時沒評估自己收入，「因為就算你真的貸款7成，以30年來算，你要得出1928.4萬元，然後每月最少要繳房貸16萬，最好你拿的出來這麼多！」

發文最後，486先生勸大家這4字：「腳踏實地。」盼民眾有賺錢要存起來，「存起來的才叫賺到錢。」

至於遭外界砲轟炒房，「我是老爸」13日發長文回應，他說：「如果當初真的要炒房，不如買股票。」坦言從頭到尾都以自住為目標，他說：「如果當初要炒房，不如買股票，或者買小坪數房子，變現也容易多了。」更稱不會笨到買大房當投資，也從未公布建案名稱。

