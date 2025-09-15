晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

YTR老爸賣預售屋賺900萬挨轟炒房 486先生奉勸4字

人氣YouTuber「我是老爸，我不要當爸」擁有82萬訂戶，近日捲入炒房爭議。（翻攝自「我是老爸，我不要當爸」臉書）人氣YouTuber「我是老爸，我不要當爸」擁有82萬訂戶，近日捲入炒房爭議。（翻攝自「我是老爸，我不要當爸」臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕YouTuber「我是老爸，我不要當爸」擁有82萬訂閱，近日傳出4年前在新北市新店區以6128萬購入預售屋，預計明年交屋入住，卻因房市政策變動銀行貸款7成變3成，決定賣掉預售屋竟能獲利900萬，遭外界砲轟炒房。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶以4字評論此事，「腳踏實地。」

486先生表示，4年前台北、新北的豪宅貸款大概就只能5成，除非跟銀行往來非常好的有錢人，可能可以貸款6成，他客觀分析：「如果明知收入無法負擔，卻硬要高成數貸款買豪宅，這種行為更像是投機。」

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

486先生說，2021年一般民眾買豪宅貸款成數約5成就很美麗，實在不太相信「我是老爸」購屋時沒評估自己收入，「因為就算你真的貸款7成，以30年來算，你要得出1928.4萬元，然後每月最少要繳房貸16萬，最好你拿的出來這麼多！」

發文最後，486先生勸大家這4字：「腳踏實地。」盼民眾有賺錢要存起來，「存起來的才叫賺到錢。」

至於遭外界砲轟炒房，「我是老爸」13日發長文回應，他說：「如果當初真的要炒房，不如買股票。」坦言從頭到尾都以自住為目標，他說：「如果當初要炒房，不如買股票，或者買小坪數房子，變現也容易多了。」更稱不會笨到買大房當投資，也從未公布建案名稱。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中