陳沂放話抵制 四叉貓「團購」蛋黃酥數量曝光

網紅四叉貓進行蛋黃酥團購，以光速售罄。（翻攝自臉書）網紅四叉貓進行蛋黃酥團購，以光速售罄。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅陳沂日前針對「四叉貓」劉宇（本名劉宇席）針對民眾黨柯文哲相關言論，認為過於偏激，故宣布之後不願與四叉貓有業配上的重疊。四叉貓認為業配本來就不是他的主要收入來源，還說大不了不接業配，但昨日四叉貓寫了一篇「關於團購」的文章後，便於今（14）日揪團買蛋黃酥，目前數量已破7千顆。

四叉貓先前就表示自己業配、團購3年來實際收入10萬，與小幫手對半分之後，拿到手的大約4～5萬元，開玩笑說「比起賺團購錢，我更像是賺廠商給的大量免費試吃品」。繼陳沂砲轟後，陸續有廠商發聲明表示未來不會與四叉貓合作，四叉貓說不在意。接著便開啟蛋黃酥團購，他說「謝謝歷經最近這些風波之後，依然願意找我業配開團購（鞠躬）」。

四叉貓透露自己目前售出的蛋黃酥數量大約是7300顆。（翻攝自臉書）四叉貓透露自己目前售出的蛋黃酥數量大約是7300顆。（翻攝自臉書）

團購消息一出，四叉貓表示僅20分鐘就賣出100盒蛋黃酥，之後再透露廠商半夜緊急加單的600盒也全部賣完。稍早，四叉貓發文感謝廠商持續幫忙補單，目前累積賣出545單，有6顆跟9顆兩種包裝，大約售出7300顆蛋黃酥。

四叉貓補充：廠商說正在盤點備料，明天再回覆我團購能不能加單，謝謝大家，我愛你們。

點圖放大header
點圖放大body

