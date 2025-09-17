晴時多雲

娛樂 最新消息

「黑曜精靈」雙姝越南比基尼初秀！寫真書開賣即奪冠

林采婕青春不留白，初次穿上比基尼拍照。（星光瑞瑞提供）林采婕青春不留白，初次穿上比基尼拍照。（星光瑞瑞提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女團「黑曜精靈」新生代成員Mila林采婕與Vennesa郭郭，今年夏天攜手遠赴越南富國島拍攝寫真書，分別推出個人作品《A Slower Summer》與《Rainy Summer Secrets》。兩位青春無敵少女挑戰人生比基尼初體驗，原本忐忑不安，抵達海天一色的沙灘後卻完全放飛自我，享受拍攝過程。寫真書15日開放預購即掀搶購熱潮，「兩本合購」首日衝上博客來中文書即時榜冠軍，兩人的單本也分居第2與第3名。

郭郭寫真書呈現微性感的可愛魅力。（星光瑞瑞提供）郭郭寫真書呈現微性感的可愛魅力。（星光瑞瑞提供）

得知要拍攝寫真書時，兩人心情既興奮又緊張。林采婕雖15歲就奪下「璀璨之星」花漾少女冠軍，但坦言對身材仍缺乏自信，尤其這次要拍比基尼，「想到媽媽曾鼓勵我趁年輕多展現自己，所以這次『夏日慢活』主題，希望呈現健康生活的一面，為23歲留下紀錄，20年後再回頭看。」郭郭則說自己從未穿過比基尼，「真的好緊張」，拍攝時雖遇上連日下雨，卻意外呼應「浪漫雨季」主題，效果令人驚喜。

林采婕最喜歡這張寫真書的封面，展現「微成熟」。林采婕最喜歡這張寫真書的封面，展現「微成熟」。

為完美展現線條與水亮肌膚，兩人事前都下足功夫。郭郭平時天天一杯手搖飲，開拍前一個月開始執行飲食管控，「最多一週只喝一次手搖，多喝水、少吃一點」，自曝雖然體重未明顯改變，膚況卻變好，還提早接好睫毛節省梳化時間。

林采婕則固定護膚護髮，原本討厭運動的她，4月開始上皮拉提斯課，之後便愛上這種室內運動，「連續兩個月從52公斤瘦到48公斤，在最佳狀態去拍寫真。」她笑說，越南飲食清淡，拍攝期間體重也沒增加。

郭郭為拍寫真改多喝水暫停手搖飲，皮膚變更好。（星光瑞瑞提供）郭郭為拍寫真改多喝水暫停手搖飲，皮膚變更好。（星光瑞瑞提供）

考量須待在富國島一連拍攝6天，兩人帶了大量防曬乳，沒想到卻只有第一天用到，之後幾乎天天在雨中搶拍，反而留下許多下雨時的精彩畫面。收工後她們還瘋逛超市、品嘗越南美食。愛吃零食的郭郭買到行李箱超重，「香蕉乾、腰果都好吃又便宜。」在當地她也試喝了各式飲品，印象最深的是「酪梨芒果咖啡」，「咖啡加酪梨、芒果、牛奶和煉乳，像拿鐵加配料，稍甜但我愛喝甜沒問題。」她笑說回台後一直找不到同樣口味，讓她十分懷念這段味蕾記憶。

