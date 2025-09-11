《大熱門》CP成真！陳漢典、Lulu「婚禮誓詞幽默」 吳宗憲當證婚人

吳宗憲在節目中擔任證婚人，還牽著Lulu進場。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典與Lulu搭檔主持十多年，雙方培養出好默契，也曾多次被拱在一起，吳宗憲還放話，兩人如果結婚要包200萬紅包，今（11）日兩人竟拋出結婚震撼彈。事實上，兩人過去就曾在節目中辦過一場婚禮，陳漢典還大聲告白「我愛你！」

陳漢典幽默告白。（翻攝自YT）

在節目中，Lulu穿著白紗登場，陳漢典則是白色西裝，由吳宗憲當證婚人，陳漢典更是模仿蕭敬騰在婚禮時對老婆Summer說的結婚誓詞，向Lulu說道：「四月是春天，春天是溫暖，溫暖是陽光，陽光是Sunny，Sunny是王陽明，王陽明是我朋友，我朋友是Sunny Girl，Sunny Girl是黃路梓茵！黃路梓茵是我老婆！黃路梓茵我愛你！」

陳漢典幽默告白。（翻攝自YT）

兩人還甜蜜唱起《阿飛的小蝴蝶》，Lulu還改編歌詞：「你是我的小漢典，我是你的Sunny Day。」陳漢典則唱：「我說我的Sunny Day，我可以為你改變。」兩人一搭一唱畫面浪漫又充滿幽默，如果兩人未來有辦婚宴，或許也是這般充滿屬於綜藝咖的搞笑浪漫。

