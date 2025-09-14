晴時多雲

于朦朧走得突然 犯人背景硬14疑點曝光

于朦朧因演出《三生三世十里桃花》打開知名度。（翻攝自微博）于朦朧因演出《三生三世十里桃花》打開知名度。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧因演出熱門劇《三生三世十里桃花》打開知名度，日前驚傳墜樓身亡，他工作室證實其死訊，享年37歲。

綜合媒體報導，于朦朧11日凌晨在北京小區墜樓身亡，由於警方在12小時內火速結案，網路整理出整起事件有6疑點，引發熱議，中國作家魯班更發文連問14個問題，他說：「種種跡象都表明這很可能是他殺。」更斗膽表示，犯人可能背景很硬，案件才被壓下去。

針對于朦朧死因迅速被壓下去，魯班在發文提出14個質疑如下：

1.年輕帥氣且發展良好的人怎麽會突然毫無徵兆的跳樓？

2.為什麼是去朋友家跳樓？

3.為什麼跳樓選個有可能不會致死的5樓？

4.據說是頭朝地、明顯是被扔出去的而不是跳下去的？

5.為什麽監控偏偏那天沒電了？

6.為什麽跳樓第二天還接了商演？

7.為什麽之前從無輕生跡象和言論？

8.為什麽窗戶上有明顯的抓痕？為什麽鐵絲網是被剪開的？

9.為什麽要輕生會沒給單親老母親留遺言？

10.為什麽口袋有兩塊朋友的勞力士？

11.為什麽他的手機不被查？

12.為什麽跳樓前和他喝酒的那一桌朋友不被查？

13.為什麽那麽快就下結論是跳樓？

14.為什麽熱搜很快就沒有了？

魯班坦言每個人都怕死，他只是試探性發聲，「如果遇到任何危險或警告，一定會毫不猶豫地刪除這條微博，甚至註銷帳號。」至今于朦朧過世真相仍未公開。

于朦朧於11日墜樓，雖然警方已排除刑事嫌疑，但現場疑點重重，例如窗邊有多道抓痕、金屬紗窗難以徒手破壞，加上于朦朧本人有懼高症，加上演藝事業蒸蒸日上，很難讓人相信他會選擇這個時刻離開人世。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

