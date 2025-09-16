晴時多雲

娛樂 最新消息

大S「51歲神秘大姊」 小S曝她不出道真相

去年5月19日，小S（右）曾在IG曝光與大姊互動畫面。（翻攝自小S IG）去年5月19日，小S（右）曾在IG曝光與大姊互動畫面。（翻攝自小S IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單15日公布，「小S」徐熙娣、派翠克以《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，將對打吳宗憲、曾國城、徐乃麟等人，小S隨後發聲分享入圍感言，透露很想打給姊姊大S，但S家其實是三姊妹，小S曾公開大姊徐熙嫻不出道原因。

徐家三姊妹。（翻攝自小S IG）徐家三姊妹。（翻攝自小S IG）

去年5月19日，小S曾在IG曝光與大姊互動影片寫下：「我大姊竟然50歲了！真的不敢相信，忘不了小時候她騎腳踏車載我去吃早餐、租漫畫！她工作賺到的第一份薪水，問我『婷，你想要什麼禮物？』好多小事浮上我心頭！珍珍，妹妹愛你，生日快樂，在我心中你永遠是個少女！」

當時小S發文後，有人好奇問她：「大姊也很美，當初怎麽不走三姊妹路線？」小S則在留言中回應：「她（指大姊）怕紅啊！」直接公開徐熙嫻沒進演藝圈真相。

點圖放大header
點圖放大body

