Lulu陳漢典婚訊被證實了！經紀公司幽默喊：沒有整人紅布條

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典搭檔主持《綜藝大熱門》12年，今雙方無預警發文，共同拋出結婚喜訊，震驚全網。而2人經紀公司稍早也發出聲明證實。

Lulu、陳漢典經紀公司表示：「好像時候到了，雖然感覺蠻像突如其來的放閃。沒錯，這次沒有整人大爆笑，也沒有整人紅布條，是真的！Lulu、漢典兩人決定從螢幕前的最佳搭檔，攜手升級成生活裡的永久契約，也希望將這份幸福喜悅與大家一同分享。再次感謝所有粉絲、媒體朋友和合作夥伴的祝福。將來的甜蜜花絮，我們也會視情況（以及兩人放閃的勇氣），與大家分享。祝福平安喜樂，身體健康。天地合娛樂、民間友人有限公司敬上。」

請繼續往下閱讀...

Lulu（右）、陳漢典宣布結婚。（翻攝自IG）

Lulu與陳漢典稍早共同發文，幽默寫道：「這次不是《大熱門》的企劃，我們是真的要結婚了！」還強調沒有反轉，也沒有隱藏攝影機，並引用吳宗憲的話，「搭檔之間比信任更重要的就是默契」，表示很開心能找到彼此，決定一起攜手走過未來快樂又爆笑的日子。

