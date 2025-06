「靠五人」倫敦合體了！雲安、犬青忙到忘了情人節

告五人新專輯即將推出,歌迷都充滿期待。(相信音樂提供)

〔記者陳慧玲/台北報導〕五月天「回到那一天」巡演中,串場影片出現瑪莎與告五人的「相遇」,每次聽到瑪莎說:「你媽沒有告訴你,撞到人要說對不起」,都會逗笑歌迷,沒想到這次他和告五人所組的「靠五人」,在倫敦合體了。

在歌迷期待下,告五人新專輯很快就要推出,近期則先在YouTube推出到英國的「艾比路錄音室」錄音紀實《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record|告五人:就像那些要命的傻瓜 On the Road》,第二集出現驚喜嘉賓,就是五月天的貝斯手瑪莎。

對於瑪莎突襲現場,甚至親自參與錄音,告五人笑說:「我們以為他是特地來探班,沒想到他直接變成錄音嘉賓!」

製作助理林鉑堅(左起)、瑪莎、配唱製作人韓立康、執行製作沈冠霖、錄音工程師渡邊省二郎、告五人雲安、犬青、哲謙在倫敦合作愉快。(相信音樂提供)

至於瑪莎答應合作的緣由?他說:「我沒有答應啊!是我自己開口的,反正都來了,那我就說,不然你弄一首貝斯給我彈。」告五人也笑說:「五月天演唱會的串場影片,雲安、哲謙跟瑪莎哥組成『靠五人』,沒想到在倫敦意外合體了!」

雲安、犬青雙主唱求好心切,團長哲謙則像是「幕後大魔王」,告五人在「艾比路錄音室」中,一天投入超過10小時創作、錄音,期間連遇上情人節都忘記了,直到被工作人員「柔性提醒」天色已黑,才發現時間已晚,趕緊讓錄音室助理下班去過節。錄音紀實第三集將於6月18日晚上9點在告五人YouTube頻道播出。

