「靠五人」倫敦合體了！雲安、犬青忙到忘了情人節

告五人新專輯即將推出，歌迷都充滿期待。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」巡演中，串場影片出現瑪莎與告五人的「相遇」，每次聽到瑪莎說：「你媽沒有告訴你，撞到人要說對不起」，都會逗笑歌迷，沒想到這次他和告五人所組的「靠五人」，在倫敦合體了。

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在歌迷期待下，告五人新專輯很快就要推出，近期則先在YouTube推出到英國的「艾比路錄音室」錄音紀實《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record｜告五人：就像那些要命的傻瓜 On the Road》，第二集出現驚喜嘉賓，就是五月天的貝斯手瑪莎。

對於瑪莎突襲現場，甚至親自參與錄音，告五人笑說：「我們以為他是特地來探班，沒想到他直接變成錄音嘉賓！」

製作助理林鉑堅（左起）、瑪莎、配唱製作人韓立康、執行製作沈冠霖、錄音工程師渡邊省二郎、告五人雲安、犬青、哲謙在倫敦合作愉快。（相信音樂提供）

至於瑪莎答應合作的緣由？他說：「我沒有答應啊！是我自己開口的，反正都來了，那我就說，不然你弄一首貝斯給我彈。」告五人也笑說：「五月天演唱會的串場影片，雲安、哲謙跟瑪莎哥組成『靠五人』，沒想到在倫敦意外合體了！」

雲安、犬青雙主唱求好心切，團長哲謙則像是「幕後大魔王」，告五人在「艾比路錄音室」中，一天投入超過10小時創作、錄音，期間連遇上情人節都忘記了，直到被工作人員「柔性提醒」天色已黑，才發現時間已晚，趕緊讓錄音室助理下班去過節。錄音紀實第三集將於6月18日晚上9點在告五人YouTube頻道播出。

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