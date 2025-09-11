黃子佼疑搬離上億豪宅！外帶麻辣鍋駕賓士回「私人空間」

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼因購買、下載未成年兒少不雅影像，遭北檢起訴，案件仍在審理中。他上月20日第3度出庭時，曾90度鞠躬向被害人道歉，並積極尋求和解，希望二審能爭取緩刑。近日他被拍到私下外出模樣，與以往出庭時的藍色襯衫、格紋褲有所不同，

黃子佼疑似暫居私人空間，已搬離豪宅。（資料照）

根據《壹蘋》報導，黃子佼日前獨自開著賓士休旅車，回到價值超過上億的豪宅地下停車場，但他並未進屋，而是停好車後，提著一大袋知名麻辣火鍋外帶走出豪宅，隨後進入價值4300萬元的「私人空間」。當天他身穿有「加油囍事」字樣的T恤，露出小肚子，模樣與法庭上千篇一律的低調形象大不同。據悉，今年5月爆出已與孟耿如離婚的他，已不再住進原本一家三口的豪宅，多次被發現皆回「私人空間」，疑似暫時搬離家庭住所。

黃子佼近年多次因案出庭，每次皆以同一套服裝現身，被外界認為刻意維持低調；然而私下卻造型百變，動態仍引發關注。外界也持續關注，他能否在二審中如願獲得緩刑判決。

