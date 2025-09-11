晴時多雲

不開玩笑！陳漢典結婚了 彰化芳苑親友驚爆法律世家背景

陳漢典（左）日前返回彰化芳苑參與故鄉廟會，並與叔公祖、埤頭國中前校長陳燦熀（右）開心合影。（陳燦熀提供）陳漢典（左）日前返回彰化芳苑參與故鄉廟會，並與叔公祖、埤頭國中前校長陳燦熀（右）開心合影。（陳燦熀提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕藝人陳漢典與「Lulu」黃路梓茵今（11日）在社群宣布結婚，突如其來的喜訊震驚全台，好消息傳回彰化芳苑草湖老家，當地親友也高興祝福。陳漢典的叔公祖、埤頭國中前校長陳燦熀透露，陳漢典螢幕前很搞笑，但其祖父是法官，父親是書記官，其實是出身法律世家的子弟，欣喜他多年來在演藝圈闖出名號，如今終於找到人生伴侶，盼他回芳苑老家「辦桌」，與鄉親同樂。

陳燦熀指出，陳漢典是來自芳苑草湖陳氏宗族第9代成員，宗族散布全台，為區分輩份，以「金、水、木、火、土」的偏旁編名，陳漢典是水字輩，因祖父與父親職業都與法律相關，所以以歷史第一部成文法典「漢摩拉比法典」取名「漢典」，期許承襲法律精神。

資深驗人陳國鈞是陳漢典的叔公，曾經是國校老師，後來踏入演藝圈當演員。（圖翻攝網路）資深驗人陳國鈞是陳漢典的叔公，曾經是國校老師，後來踏入演藝圈當演員。（圖翻攝網路）

「家族不只一位明星」，陳燦熀說，其實陳漢典不是宗族第一位藝人，資深藝人陳國鈞（陳漢典的叔公），曾經是國校老師，後來踏入演藝圈當演員，不少華語劇、閩南語劇都可以看到其出精湛演技，精湛演技受到肯定，顯見陳家家族基因中就有藝術表演的天分。

陳燦熀說，陳漢典一家早年已搬離芳苑，但每逢宗族大事仍會返鄉參與。陳燦熀回憶，2019年草湖祖厝附近保安宮主委就任時，漢典特地返鄉參加，親切合照、毫無明星架子。親友形容他「放得開又有家教」。他也說，陳漢典年過四十終於迎來人生大事，真的為他感到高興，更期待他能帶新娘回鄉熱鬧辦桌！

點圖放大header
點圖放大body

