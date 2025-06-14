館長中國見「充電寶」好吃驚 網友抓包蘆洲館就有

館長在中國看到租借行動電源覺得很新奇。（翻攝自Threads）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「館長」陳之漢日前赴中國上海展開「和平大使」的直播之旅，期間不斷誇讚當地設施，例如送菜機器人、垃圾桶等，引起網友關注。昨（13）他在路邊見到「充電寶」（行動電源）租借站，表現得十分驚奇，稱讚「你沒電的時候可以弄出來直接插，室外的行動電源挺好的」。

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網友發現館長自家健身房中就有租借站點。（翻攝自Threads）

結果有網友在Threads上發文，表示自己查詢「Chargespot」（租借行動電源品牌）站點，發現館長自家健身房「成吉思汗健身俱樂部」蘆洲創始店的店內便有一個站點，PTT論壇上也有人引用此內容，疑惑館長是否很久沒去蘆洲館了？下面網友紛紛嘲諷：「演技真的很拙劣」、「這不是每個捷運站 便利商店 都有嗎」、「我開始相信他是穿越到異世界了」。

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