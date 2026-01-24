自由電子報
娛樂 最新消息

火馬年靠人緣助攻！4星座「轉危為機」強運當頭

想在2026年或馬年開春創立新局，不妨將目光聚焦於「人我關係」的軸線裡。（達志影像） 想在2026年或馬年開春創立新局，不妨將目光聚焦於「人我關係」的軸線裡。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迎接2026年的第一個月，與農曆12月交疊，新舊交接並存之間，心境上可能還在努力適應著外在環境的變化萬千，對於新計劃或新願望的推動，總希望能立即見到成效。對此期許，占星達人塔妮婭提醒，想在2026年或馬年開春創立新局，不妨將目光聚焦於「人我關係」的軸線裡，無論是自我成長、家庭關係、財富際遇，還是事業格局，星象皆揭示著「人緣」的重要性，其中又以雙子座、射手座、處女座、雙魚座4個星座最具優勢！

塔妮婭強調，以下「12星座旺運金句」非常適合寫下來，放在皮夾裡、電腦桌前或鏡子前等每一天都會看到的地方，提醒自己，從言行舉止進行自我升級（update），面對2026年與馬年全新年度，自然能轉危為機、逢凶化吉。

♈牡羊座：顛覆說話方式！出其不意的驚奇展開新局面。

♉金牛座：改變自我風格！用不同以往的方式運用天賦。

♊雙子座：革新外貌氣質！給個脫胎換骨的第一印象。

♋巨蟹座：突破因果限制！做出一個心靈層次上的解脫。

♌獅子座：跳脫群體社交圈！開創出理想願景的新領域。

♍處女座：變革事業形象！分裂出一個嶄新的公眾名聲。

♎天秤座：揚升信念願景！擴展向外視野追求智慧。

♏天蠍座：轉化心理黑暗！榮耀一個深刻真實的自己。

♐射手座：昇華夥伴關係！互動出不一樣的可能。

♑摩羯座：重塑生活規律！釐清新一層的責任義務。

♒水瓶座：創新才華展現！釋放一下熱情與創造力。

♓雙魚座：調整安全根基！打造歸屬的人生基礎起點。

塔妮婭老師提醒12星座的朋友，在馬年即將到來之際應先聚焦人際關係的建構。（塔妮婭老師提供）塔妮婭老師提醒12星座的朋友，在馬年即將到來之際應先聚焦人際關係的建構。（塔妮婭老師提供）

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒
．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

