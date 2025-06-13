汪小菲請館長吃鍋 「1貼心舉動」被他大讚

昨日汪小菲（左）在自家「麻六記」宴請館長。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近期前往中國，昨（12）晚直播與大S前夫汪小菲於自家品牌「麻六記」共進晚餐，兩人的吃播一度吸引超過40萬人同時在線觀看。然而一票網友在這場直播結束後紛紛對他改觀，大讚他談吐得體；百萬網紅Cheap也在社群發表感想，表示看完直播後對汪小菲印象翻轉。

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許多網友對汪小菲的印象不佳。（本報資料照）

Cheap坦言以前認為汪小菲是個「神經病、媽寶、富二代」，在看直播時發現，汪小菲在席間講話文質彬彬、很有教養，談吐上也不慍不火；談到自己創立的品牌，更是能解說菜色背後的文化脈絡，講得頭頭是道，跟平常簡直判若兩人，覺得他「變得超正常」。另外，汪小菲席間還不斷夾菜給一旁的女記者，讓Cheap直呼：「不愧是大老闆，暖啊」。

Cheap覺得一個人可能有很多個面向。（翻攝自臉書）

對於汪小菲此次與平常形象的反差，Cheap在文末感嘆，「其實人本來就會有多種面向，不會是單純的二元對立」，大眾容易因媒體的放大而擅自對人貼標籤，但人永遠比新聞簡單化的形象更複雜。

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