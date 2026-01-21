自由電子報
娛樂 最新消息

12生肖最強能量年終獎！「尾牙轉運」動起來

很多人不知道，其實在「尾牙宴」這個特殊場域中，「轉運風水」效力遠超過日常的風水布局或個人祈願！。很多人不知道，其實在「尾牙宴」這個特殊場域中，「轉運風水」效力遠超過日常的風水布局或個人祈願！。

〔娛樂頻道／綜合報導〕對上班族而言，期待能在歲末尾牙宴抽中大獎，是每一年最值得期待的小確幸之一，命理師菲菲老師提醒，其實在「尾牙宴」這個特殊場域中，也是最高階的「轉運風水」時機，效力遠超過日常的風水布局或個人祈願！

菲菲老師從「尾牙氣場」進一步說明，「天時（歲末辭舊）、地利（場所）、人和（全體同仁）三重能量匯聚，形成了一個絕佳的「『運轉換樞紐』，巧妙地將個人的年度努力、團隊的集體成果與對未來的共同期盼，凝聚在一個充滿歡慶與鬆弛的特殊時空中，早已超越單純的慰勞聚餐，成為一種深具集體心理意義的『年度能量儀式』。」換言之，尾牙是一場職場的「能量年終獎」，懂得領取的人，未來一年都受用。

理解自身所處的運勢主場，並在尾牙場合運用相應的行為策略，等同為「個人運勢引擎」注入最高效的燃料，能將這場集體慶典的能量，有效轉化為推進個人來年發展的專屬動能。

以下，菲菲老師也根據12生肖在丙午年的整體氣運特質，剖析每個生肖在尾牙場合最值得把握與強化的運勢類型，並提供具象的行動指引。

 

➤鼠│最強「開創運」

．運勢特質利於在變局中率先卡位。

尾牙場合應主動爭取擔任活動關主、串場主持等需要靈活應變的角色，展現面對新局面的膽識與行動力，讓主管看見你開疆闢土的潛質。

．尾牙行動帖：主動舉手，成為氣氛「發動機」。

 

➤牛│最強「積累運」

．運勢關鍵在於穩固基礎、深化信任。

尾牙時無需廣撒網，應真誠地向直屬上司與關鍵夥伴致謝，進行有深度的交流，鞏固核心關係網，為未來發展積累最可靠的信任資本。

．尾牙行動帖：誠懇致謝，做核心圈「穩定錨」。

 

➤虎│最強「聲量運」

．運勢焦點在於放大個人影響力與專業形象。

尾牙是「被看見」的絕佳舞台，務必爭取上台機會，塑造令人印象深刻的領導者或專家形象，將人氣轉化為事業推進力。

．尾牙行動帖：勇敢上台，將宴會廳變為「主秀場」。

 

➤兔│最強「機緣運」

．好運常藏在愉悅的意外連結中。

尾牙時請輕鬆穿梭，用友善態度打開與各部門同事的對話，廣結善緣。愉快的閒談可能開啟意想不到的訊息之窗或合作契機。

．尾牙行動帖：微笑穿梭，擔任席間「人氣暖流」。

 

➤龍：最強「洞察運」

．運勢優勢在於深謀遠慮與發現潛在價值。

尾牙適合扮演冷靜的觀察者，細心留意組織的人事動態與未言明的需求，你的洞見將是未來掌握先機的利器。

．尾牙行動帖：靜觀其變，以「眼光」為未來佈局。

 

➤蛇│最強「協作運」

．成功來自於與團隊共榮、與上級同心。

尾牙時應緊密配合部門行動，積極協助主管與同事，展現卓越的團隊支援能力，成為讓上司放心、夥伴安心的核心成員。

．尾牙行動帖：緊跟團隊，成為令上司「放心」的得力成員。

 

➤馬│最強「擔當運」

．運勢需要透過承擔責任來兌現榮耀。

尾牙時請主動處理現場狀況、照顧同仁，或帶領小組完成挑戰。在壓力下展現的責任感與魄力，是建立領導威信的最佳時刻。

．尾牙行動帖：勇於任事，將壓力化為「領導力」展示。

 

➤羊│最強「修復運」

．運勢重點在於修養生息、調和狀態。

尾牙時應注重身心平衡，享受美食但知所節制，與三五知己溫暖交流。以平和舒暢的狀態離場，是為新年充飽能量的最佳投資。

．尾牙行動帖：節制養心，將「健康」作為最佳收穫。

 

➤猴│最強「應變運」

．機遇常偽裝成突發的挑戰。

若尾牙出現任何小插曲，冷靜而迅速地協助解決，能完美展現臨危不亂的可靠特質，成為被託付重任的關鍵印象。

．尾牙行動帖：眼明手快，將「意外」轉為個人「加分題」。

 

➤雞│最強「形象運」

．得體的言行舉止本身就是強大的吸引力。

尾牙時請專注於維持優雅專業的儀態，與各層級同仁得體互動。良好的個人品牌與口碑，會為你吸引來貴人與好機會。

．尾牙行動帖：儀態得體，以「風度」吸引貴人注目。

 

➤狗│最強「同盟運」

．力量來自堅固的夥伴關係。

尾牙是與核心戰友深化情誼的時刻，應真誠交流，強化互信。同時謹慎避開敏感話題爭論，目標是讓你的後盾更加牢不可破。

．尾牙行動帖：鞏固盟友，進行一場「戰略性」交流。

 

➤豬│最強「信賴運」

．運勢根基在於勤懇務實所積累的可靠度。

尾牙時可主動分擔細微的服務工作，或在言談中展現對職責的踏實規劃。這種穩重的風格，易在變動中贏得關鍵的信賴與託付。

．尾牙行動帖：默默耕耘，以「實幹」價值贏得「重託」。

 

【尾牙行大運 再加碼】

最後，菲菲老師再次叮嚀12生肖的朋友，對個人而言，要在這場集體盛宴中實現有效「轉運」，關鍵在於進行主動的「能量引導」。建議可從以下3個務實層面著手：

◎心念上：將自己從被動的「參與者」調整為主動的「接收者」與「祝福者」，懷抱感恩之心赴宴，並樂見他人的成功。

◎行為上：依據自身當下最迫切的需求（如求事業突破、修復人際或重整狀態），策略性地選擇在宴席中是積極表現、深度連結，或是沉靜觀察；

◎儀式感上：透過簡單的動作完成心理錨定，例如赴宴前整理辦公桌象徵「清空舊局」，宴會中真誠地向一位貴人敬酒表達感謝，或宴後寫下一件年度值得感謝的事。

尾牙，是一場職場的「能量年終獎」，懂得領取的人，未來一年都受用。（菲菲老師提供） 尾牙，是一場職場的「能量年終獎」，懂得領取的人，未來一年都受用。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

 

點圖放大header
點圖放大body

