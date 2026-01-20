自由電子報
娛樂 日韓

韓女團NMIXX中國尬唱「大東北是我的家鄉」 表情僵硬

韓國女團NMIXX上中國節目宣傳新歌，卻被要求唱《大東北是我的家鄉》。（資料照，記者王文麟攝）韓國女團NMIXX上中國節目宣傳新歌，卻被要求唱《大東北是我的家鄉》。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團NMIXX上中國節目宣傳新歌，沒想到卻被要求「原聲重唱」《大東北是我的家鄉》，由於NMIXX全團沒有中國成員，因此現場非常尷尬，更有不少粉絲認為節目組未免也太不尊重人。

NMIXX成員LILY表情僵硬。（翻攝自微博）NMIXX成員LILY表情僵硬。（翻攝自微博）

從畫面可以看出全體成員都面面相覷，尤其是LILY更是表情僵硬，不知道該怎麼辦。有人問這是否代表中國的禁韓令已經鬆綁？不過更多人認為，這已經是羞辱，而不是鬆綁，眼看成員在猜歌環節聽到各個國家的歌曲，最後卻被要求原聲唱《大東北是我的家鄉》真的非常尷尬。

NMIXX上中國綜藝節目，讓很多人好奇「禁韓令」是否已封解？（翻攝自微博）NMIXX上中國綜藝節目，讓很多人好奇「禁韓令」是否已封解？（翻攝自微博）

NMIXX的遭遇只能說是中圈套，因為這首歌原本是中國綜藝節目製作單位，依照NMIXX的聲音作成AI合成歌曲，沒想到當場卻要求她們原聲重唱，雖然還是在半推半之下唱了這首歌，但是從成員們僵硬的表情，不難看出非常為難。沒想到節目組還有陰招，唱完歌還要NMIXX看影片學習轉手帕，原本走前衛、饒舌的女團被惡整轉大紅色手帕，簡直太殘忍。

NMIXX唱完《大東北是我的家鄉》後，還被要求轉大紅色手帕。（翻攝自微博）NMIXX唱完《大東北是我的家鄉》後，還被要求轉大紅色手帕。（翻攝自微博）

NMIXX的6名成員明顯露出尷尬又不失禮貌地微笑，完成這段表演環節，但節目片段流出後，立刻掀起熱烈爭議。部分中國網友還沾沾自喜地說：要闖中國市場的韓團，就要向NMIXX學習。從6名成員的表情看來，恐怕不是很想和中國當好朋友的樣子，畢竟好朋友是不會彼此互相傷害的。

