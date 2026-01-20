自由電子報
娛樂 最新消息

嚇爆！馬年沖犯流年煞 「散霉運」扭轉氣場3指南

別擔心馬年沖犯流年煞，掌握「除穢迎祥」行動指南，馬年開局大翻身！（達志影像）別擔心馬年沖犯流年煞，掌握「除穢迎祥」行動指南，馬年開局大翻身！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕距離馬年進入倒數28天！2026年遇上丙午火勢炎炎，對於「沖犯太歲」或遇「強力凶星」的生肖而言，這股能量更容易引發動盪、耗損與焦慮。菲菲老師提醒，流年運勢中「犯煞」較重者，並非注定困厄，而是告訴我們，天地氣場與個人命理產生了需要特別調和的「摩擦點」，宇宙正在提醒你「是時候該更新系統、重新開機了」！

菲菲老師針對丙午馬年沖犯太歲的4個生肖，提供具體的「除穢迎祥」翻身指南，並依照「煞氣」程度，由高而低，從環境到心念，給出扭轉氣場的建議，進一步為馬年運勢奠定穩固根基。

➤煞氣No.1：肖馬者【雙星犯歲，破繭重生】

．雙重壓力將轉為突破契機，是全年「轉大彎」的生肖。

．運勢核心挑戰：同時面臨「太歲」的沖擊與「自刑」的內耗，運勢動盪且易自我糾結、鑽牛角尖。

．開局行動指南：關鍵在於「先破後立，以動制靜」。

→1.環境除穢：進行一次徹底的「斷捨離」，重點丟棄所有破損、尖銳物品（如舊刀剪、破碗）和帶來負面回憶的物件。

→2.生理應象：農曆年後安排捐血或洗牙，主動應驗「血光」，化解意外之險。

→3.能量導引：可佩戴「虎形」或「狗形」飾物，借助「寅午戌」三合火局之力，將個人焦灼能量導向積極的群體合作與貴人助力中。

➤煞氣No.2：肖鼠者【歲破當頭，動中求穩】

．變動最大的一年，但也是最能靠「先下手為強」化解危機的生肖。

．運勢核心挑戰：逢「歲破」、「大耗」，易有突如其來的變動、人事衝突與嚴重破財。

．開局行動指南：核心是「以主動之變應被動之變，強本固元」。

→1.主動求變：主動調整工作位址、居家佈局，或安排一次短途旅行，象徵「我已動過」，化解突如其來的被動遷動。

→2.財務守成：設立明確預算，採用保守理財策略。可換用黑色、深藍色等屬水的錢包或檔案夾，強化「水」的智慧與收斂能量來制火耗。

→3.貴人連結：佩戴「牛形」飾品，穩固與重要合作夥伴的關係，借六合貴人之力穩定大局。

➤煞氣No.3：肖牛者【害中有德，以柔化剛】

．小人增、人際耗損高，但越柔軟者越能翻轉局勢。

．運勢核心挑戰：本年容易在合作、合夥或親密關係中感到耗損與信任危機，小人問題增多，且常有為小事破財的煩惱。雖然內心有長輩或傳統觀念的支持，但外在的人際摩擦不斷。

．開局行動指南：核心策略是「內修慈慧，外防損耗」。

→1.財務防護：立即檢視所有自動扣款與定期訂閱服務，取消不必要的開支。與他人有金錢往來時，務必白紙黑字寫清楚，避免糊塗帳。可在錢包內放置一張寫有「守」字的紅紙，時刻提醒。

→2.人際過濾：年初即需明辨身邊友人的性質，對於總是抱怨、索取或搬弄是非者，保持禮貌但拉開距離。多親近能帶來寧靜與智慧的年長者或導師。

→3.月光靜心：每月挑選幾個夜晚，在窗邊靜坐，觀想溫柔的月光洗滌全身，特別淨化人际關係帶來的煩悶之氣。可佩戴或擺放玉器，以其溫潤之氣化解人际的尖銳對立。

➤煞氣No.4：肖兔者【喜中藏憂，明辨慎交】

．機會多但陷阱也多，是今年最需要「拒絕」與「界線」的生肖。

．運勢核心挑戰：表面上有不錯的社交與娛樂運，機會看似很多，但內部隱藏著人際關係的綁架與拖累。容易因朋友或合作夥伴而捲入麻煩，或是在歡樂的場合過後，留下財務或責任上的爛攤子。

．開局行動指南：行動關鍵在於「擇喜而從，界線分明」。

→1.拒絕綁架：練習溫和而堅定地說「不」。對於不情願的邀約、不合適的合作邀約，學會婉拒。今年「精選」社交活動比「廣結」更重要。

→2.契約精神：任何口頭承諾，只要涉及資源、時間與責任，務必落實成簡單的備忘錄或訊息記錄。避免因人情或一時興起而答應無法負責之事。

→3.吸引貴人：多穿著或佩戴米色、金色、白色的衣物飾品，前往燈光美、氣氛佳的優雅場所聚會。有意識地親近氣質沉穩、處事有度的女性貴人，其智慧能幫你避開許多無謂的紛擾。

命理專家提醒，犯太歲或遇煞劫嚴重重者，並非注定困厄一整年。（菲菲老師提供）命理專家提醒，犯太歲或遇煞劫嚴重重者，並非注定困厄一整年。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

