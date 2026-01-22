63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 愛女美國返台陪伴人生大事

〔記者陽昕翰／台北報導〕63歲的凍齡玉女范怡文已經升格當阿嬤，她推出新歌 《優雅》，歌曲以輕快明亮的旋律為基調，傳達一種貼近生活、從容自在的態度，為忙碌的日常注入溫柔而穩定的力量。

范怡文新歌優雅傳遞從容生活哲學。（翰森娛樂提供）

《優雅》由音樂人梁凡作曲、崔軾玄作詞，歌旋律線條流暢而富層次，在輕盈節奏中保有細膩情感，歌曲詞則以簡潔卻富畫面感的文字，描繪「不必盛裝、不需刻意，也能自在閃耀」的生活哲學，讓歌曲在輕快之中蘊含深意。

近期范怡文正全力投入1月31日「玩家玩音樂」演唱會的籌備工作，彩排與練習行程如火如荼展開。在密集準備演唱會的同時，新歌《優雅》的推出，也成為她在繁忙節奏中，對生活態度的一次溫柔表述。

她坦言，正是在這樣忙碌又充實的狀態下，更能體會「優雅」其實來自於內心的穩定，而非外在的速度。

63歲的范怡文看來非常凍齡。（翰森娛樂提供）

談到《優雅》這首歌，范怡文分享，「優雅不是逞強，也不是完美，而是在每一個角色與責任之間，找到適合自己的呼吸方式。」她希望透過這首作品，陪伴聽眾在前進的同時，也能照顧好自己的心情，用最舒服的步伐走在生活裡。

此外，范怡文也透露，寶貝女兒特地自美國返台，在這段時間給予她重要的支持，準備到場觀看演唱會，讓她在緊湊的工作節奏中，多了一份溫暖的力量與期待。

