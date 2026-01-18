自由電子報
娛樂 最新消息

43歲Rain對上27歲王鶴棣 「冰塊肌」與「薄肌」對決荷爾蒙爆表

王鶴棣在澳門開演唱會上裸上半身演出，被歌迷形容是性感的「薄肌」。（翻攝自網路）王鶴棣在澳門開演唱會上裸上半身演出，被歌迷形容是性感的「薄肌」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王Rain和中國男神王鶴棣昨（17日）晚分別於台北、澳門兩地舉辦個人演唱會，兩人不約而同在演唱會上有裸露上半身的勁歌熱舞表演，在社群平台引爆話題，43歲的Rain對上27歲的王鶴棣，兩人的腹肌就像「冰塊肌」與「薄肌」的對決，荷爾蒙都爆表！

RAIN的汗狂流到胸肌之間，實在相當性感。（記者王文麟攝）RAIN的汗狂流到胸肌之間，實在相當性感。（記者王文麟攝）

睽違20年再度進攻台北小巨蛋的Rain在《2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉》展現了「亞洲舞王」的氣場，一開場他將跑步機搬上舞台，直接裸上身在跑步機上邊跑邊熱舞，精壯的8塊腹肌與胸肌線條在汗水下更見性感張力，瞬間引爆全場粉絲的熱情，尖叫聲不斷。

（記者王文麟攝）

雖然大方展現冰塊腹肌，Rain在演出中卻幽默地提醒歌迷：「不要看我的身體，看我的臉！」唱起深情的情歌，並飆海豚音展現「亞洲舞王」能跳能唱，又能掌控全場的魅力。他笑稱為了台北站這場演唱會，演出前一直瘋狂運動，果然整場演唱會，全場歌迷都為他的精壯的身材和迷人的歌舞瘋狂。

王鶴棣在澳門開演有不少話題。（翻攝自網路）王鶴棣在澳門開演有不少話題。（翻攝自網路）

同一時間，中國男神王鶴棣在澳門銀河綜藝館舉辦《D.PARTY》演唱會，他以一頭前衛的白金髮色亮相，展現街頭饒舌風，演唱會高潮是他把運動外套的拉鍊拉下來，當他快速的脫掉外套隨手一扔熱舞，台下粉絲瞬間陷入瘋狂，全場尖叫聲不斷。

王鶴棣在澳門開演唱會，裸上半身演出。（翻攝自網路）王鶴棣在澳門開演唱會，裸上半身演出。（翻攝自網路）

王鶴棣的身高183公分，不及身高185的Rain，身材也沒有的Rain壯碩，但他難得在舞台上裸上身秀舞技，仍讓粉絲為之瘋狂，狂讚他的「薄肌」充滿少年感和力量，不少粉絲還在社群平台狂刷看王鶴棣裸上半身表演要自備呼吸器。

（記者王文麟攝）

Rain和王鶴棣不約而同裸上身的性感演出也成為網路熱議的話題，網友都說兩個人太寵粉，讓歌迷吃太好了。網友形容「一邊是台北小巨蛋，一邊是澳門銀河，昨晚全亞洲的腹肌都在發光。」，也有網友說：「Rain 的身材是自律的教科書，王鶴棣的身材是年輕的荷爾蒙！」

