娛樂 歐美

徹底撕破臉！貝克漢長子6頁黑底白字指控父母「罪狀」 強悍：不想與家人和解

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國名人大衛貝克漢（David Beckham），和老婆維多莉亞向來重視家庭關係，不料長子布魯克林及媳婦妮可拉佩茲卻和他們關係疏離，現在布魯克林更在社群限動6頁黑底白字寫下父母罪狀，直呼自己多次被羞辱，也強悍表示，他絕對不想與家人和解。

貝克漢夫婦向來重視家庭形象，但如今長子布魯克林的發聲指控，也讓「幸福家庭」標誌完全被顛覆。其實早在去年夏天，布魯克林就向父母寄出律師函，要聯絡他僅能透過律師，也不能隨便在社群標記他，徹底決裂爸媽，作法引起熱議。

貝克漢（左）和老婆維多莉亞（右）向來重視家庭關係。（路透）貝克漢（左）和老婆維多莉亞（右）向來重視家庭關係。（路透）

這次布魯克林更是不說不快，一開始就談到：「我多年來一直保持沉默，並竭盡所能希望這些事情能夠私下處理。但不幸的是，我的爸媽以及他們的團隊持續向媒體放話，讓我別無選擇，只能站出來為自己發聲，說出謊言背後的真相。」

另有知情人士向《Page Six》透露，貝克漢父子關係破裂的導火線是「信任徹底崩塌了」，並提到：「從布魯克林和妻子妮可拉佩茲的角度來看，他們已經盡一切努力私下修復與大衛和維多莉亞的關係，他們嘗試過溝通，也嘗試過與爸媽會面，但最終，他們還是不再信任爸媽了。」

長期以來，外界總覺得布魯克林「被老婆控制」，但他強調：「我不想與我的家人和解，我沒有被任何人控制，我只是第一次在我的人生中為自己站出來。」知名人士則向媒體透露：「布魯克林夫婦真的不想再繼續糾纏下去了。他們已經忍無可忍，只想開始新的生活。」

布魯克林及妮可拉佩茲。（路透）布魯克林及妮可拉佩茲。（路透）

布魯克林還指責他的父母：「在社交媒體上作秀、舉辦虛假的家庭活動、營造虛假的人際關係。」他甚至提到：「最近，我親眼目睹了他們為了維護自己的形象，不惜在媒體上散佈無數謊言，而這些謊言大多是以犧牲無辜者為代價的。」

外界總以為，布魯克林是在婚後被老婆牽著走，但他爆料在他和妮可拉婚禮前幾週，父母不斷對他施壓，要求他簽署「放棄姓名權利」文件，他氣憤寫到：「這將影響我、我的妻子，以及我們未來的孩子，他們堅持要我在婚禮前簽字，因為一旦結婚，合約條款就會正式生效。」

另外布魯克林也指控媽媽維多莉亞「耍心機」，在他和老婆婚禮最後一刻，取消了為妮可拉製作婚紗的計劃，儘管妮可拉原本非常興奮的想要穿上維多莉亞設計的婚紗，這迫使她得緊急尋找新的婚紗。

點圖放大
點圖放大

