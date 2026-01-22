2026年桃花開 12生肖感情運勢出爐誰先脫單

12生肖2026年感情運勢出爐。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年不知不覺已經快進入二月了，今年的情人節誰會陪你過呢？命理專家楊登嵙針對12生肖的感情婚姻，給出不同的建議，想要脫單的不妨看看自己的運勢如何？說不定桃花旺旺來的你就是下一個脫單，步入婚姻殿堂的幸運兒。

◆生肖馬：★★☆☆☆

正在戀愛的情侶，感情容易發生問題，受太歲影響，情緒波動較大，相處間要小心謹慎，千萬不可意氣用事，以免一時衝動而讓感情破裂，有問題要溝通，互相體諒。此外，人緣容易有口角，必須盡快改善人際關係。

◆生肖羊：★★★☆☆

今年桃花運較弱，即使出現桃花也多爲霧水桃花，難有結果。受「寡宿」（命理學中的一個神煞，代表孤獨、冷淡、與人疏離的特質，對女性影響較大）影響，感情上容易孤單落寞、易與戀人發生口角，因此彼此要互相包容、多溝通，才能維持良好關係。今年感情易出現問題的月份，是農曆一月、五月及十一月份，遇事必須沈著冷靜處理，以免勞燕分飛。

◆生肖猴：★★★☆☆

對朋友及伴侶要求苛刻，容易引起對方不滿，若未及時改善，今年便會形影單隻。此外，感情思想必須看開些，得失隨緣，切勿太執著。感情容易發生矛盾的月份，是農曆一月及十二月，期間彼此要互諒互讓，以免後悔莫及。

◆生肖雞：★★★★★

今年會有不少機會接觸異性，社交活動比較頻繁。但受「寡宿」影響，多數爲擦肩而過，真正能發展爲知己伴侶的少之又少，一切只能隨緣，切勿強求。對於已有伴侶的人士，今年農曆一月、四月及十月份必須小心維繫，慎防感情出現危機。

◆生肖狗：★★★★★

三合爲好合之象，已在熱戀中的男女，不妨考慮在今年結婚；未有對象者，可主動去爭取；但受「白虎」（代表凶煞、小人、官符及血光之災）影響，情侶或夫妻間容易受外人挑撥離間而影響感情，遇事宜多加溝通，尋找其根源把問題解決，不至於影響雙方的感情幸福。今年農曆四月、八月及十二月份桃花運尚可，應把握良機向新一步發展。

◆生肖豬：★★★★★

今年桃花運頗旺，對單身人士而言，可在今年展開追求，極易與心上人共譜婚緣，而對於談戀愛已久的人，則適宜結婚。特別在春夏季之間，感情會多姿多彩，正是締結良緣的好時機，有望修成正果，抉擇方面切勿拖泥帶水，以免誤己誤人。

◆生肖鼠：★★☆☆☆

今年情緒起伏不定，波動較大，感情上也變幻莫測。未有伴侶者，今年好於幻想，追求完美，但終歸美夢成空；已有伴侶者，則應互諒互讓，避免一時衝動而使感情破裂，小心維繫，勿對愛侶諸多挑剔，遇事多互相包容，以免追悔莫及。

◆生肖牛：★★★★☆

今年桃花運頗佳，單身者能從身旁的異性中覓得心儀對象，宜好好把握；而已婚人士則小心因犯婚外桃花而影響夫妻感情。今年農曆正月、七月及十月份期間感情進展較順利；農曆二月及四月份感情容易無風起浪，彼此間要多加包容。

◆生肖虎：★★★★☆

有戀愛對象者，不妨採取攻勢。但受「華蓋」（象徵孤傲、清高、孤寂、宗教緣分）影響，今年情緒波動甚大，時有喜怒無常，切勿義氣用事，否則必定感情破裂，飽嘗失戀之苦。與人交流注意口角，較難找到知心好友。防三角戀愛，女人要自保名節，男人應防家庭破碎，會被小人暗害，得不償失。

◆生肖兔：★★★★☆

今年感情狀況，陽盛陰衰，男泰女否；對男性較爲有利，女性則平平。今年對男性而言，未談戀愛的可多留意身旁的女性，有機會找到伴侶；正在談戀愛者，可以談論婚嫁了。至於女性，感情則屬平淡而論，宜守不宜攻。應防外桃花，盡量少接觸，有夫有妻之異性。

◆生肖龍：★★★☆☆

今年桃花運很弱，與異性難以投緣，頗多爭執。若想避免感情破裂，切勿意氣用事，否則便會讓第三者有機可乘，終究後悔莫及。今年感情最易出現問題的月份，是農曆的二月，六月及十月，必須提高警惕。

◆生肖蛇：★★★★☆

今年感情上會出現一些意外的情緣，但多爲露水姻緣，千萬不可陷入太深，以免誤己誤人，對於單身人士，感情上要隨緣而至，不可強求。情緒波動較大，極易因小事而爭執矛盾，情侶間要互諒互解，才能維持良好的感情關係。

☆民俗說法僅供參考☆

