自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只貝克漢發聲！維多莉亞出招反制「長子毀滅性指控」

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國足球名人貝克漢（David Beckham）及維多莉亞（Victoria Beckham）夫妻近日遭26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）列出6頁毀滅性指控。事件延燒之際，除了貝克漢首度打破沉默發聲外，深受打擊的維多莉亞也被揭露已準備採取行動止血。

貝克漢（右）、維多莉亞（左二）夫妻與長子布魯克林（左）、媳婦妮可拉佩茲（右二）的家庭關係徹底破裂。（翻攝自IG）貝克漢（右）、維多莉亞（左二）夫妻與長子布魯克林（左）、媳婦妮可拉佩茲（右二）的家庭關係徹底破裂。（翻攝自IG）

貝克漢夫妻才遭長子布魯克林封鎖社群帳號，沒想到近日再被長子公開6頁毀滅性指控，包含長期操控家庭敘事、在媒體前「虛假說謊」、干涉婚姻，甚至傷害媳婦妮可拉佩茲（Nicola Peltz）等。然而，英媒引述知情人士消息，直指維多莉亞對這場公開決裂「非常受傷」，情緒甚至瀕臨崩潰，但她也清楚意識到，這起風波早已不只是家庭情感問題，而是牽動整個「貝克漢品牌」的形象與事業根基。

報導指出，維多莉亞並未選擇持續沉默，而是打算透過律師向布魯克林夫妻寄出一份「停止侵權與禁止行為函」，意即若再對父母公開指控，她也將正式採取法律行動。該名知情人士也提到，貝克漢夫妻仍需顧及其他3名子女，「現在最重要的是保護家庭與事業，不能再讓風向繼續惡化」，因此才會考慮主動介入，替這場家庭危機止血踩煞車。

另一方面，貝克漢已率先在事件爆發後，現身美國CNBC 財經節目《Squawk Box》直播，首度對外發聲並談及社群平台對當代孩子的影響，直言有時「確實很危險」。他也以自身經驗分享教養觀點，強調孩子會犯錯，但犯錯正是成長的一部分，「有時你必須讓他們自己去犯那些錯」，如此才能真正學會成長。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中