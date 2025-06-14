館長猛誇中國垃圾桶！小粉紅、台網友齊聲訕笑：太假了

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢赴中國上海展開「和平大使」的直播之旅，期間不斷誇讚當地設施，引起兩國人民關注，然而他近日行走在當地街頭見到一個分類垃圾桶時，不僅瘋狂激讚並立刻請攝影師拍下，影片隨即在微博、抖音引起小粉紅、網民們反感，認為適得其反，更與台灣網友們齊聲嘲諷。

館長在中國上海步行時，看見分類垃圾桶便狂稱讚，讓2國人民都看不下去。（翻攝自YouTube）

館長近日行走在上海街頭時，看到一座黑色設計的分類垃圾桶時，馬上請攝影師拍下，更驚豔地直說：「有抽菸的、回收的，看一看人家的垃圾桶是怎麼設計的！」一旁的記者也直呼：「他們的垃圾桶很特別！」館長聽聞隨即點頭附和說：「嗯，很特別！」短短30秒被他吹捧的畫面隨即在抖音、微博引發爭議。

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不只中國網民，甚至連小粉紅都直球打臉「太假了」，質疑這只是拍片擺拍用道具狂酸，「這應該是昨晚放的」、「我在上海從沒見過這種垃圾桶」、「假的啦，紙盒做的」、「垃圾桶真的不用吹，因為到時候都是一起處理的...」甚至還有人直言：「就這麼一個都被你碰到了？」

台灣評論方面，PTT與Threads也有不少台灣網友傻眼直呼，「小丑竟是我自己」、「這個人是不是這輩子沒看過垃圾桶」、「太多洞了啦，笑死！」、「感覺根本假裝在分類，實際上丟進去都落到同一個袋子裡啊。」紛紛諷刺館長為了頌中，連「垃圾桶」都能大書特書導致適得其反，2國人民呈現罕見的「共識型群嘲」。

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