【1/19～1/25星座錦囊】迎大寒「4星進站水瓶座」！推動變革、清理人生害蟲好時機…

隨著金星、太陽、水星、火星輪流進入水瓶座，看似即將迎來宇宙級的「集體叛逆期」，但從另方面來說，其實也是推動變革、清理人生害蟲好時機。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週不只進入農曆最後一個月份，也是節氣最冷的時候，對應西方占星，也反映出歲末氛圍應有的緊繃、急迫與焦躁感。對此態勢，星座專家「安德魯的賤聲房」直言，綜觀本週星象基本上就是一場「水瓶座大遷徙」，隨著金星、太陽、水星、火星像在趕集一樣通通塞進水瓶座，這代表：

→你不想被管

→你不想再配合

→你不想再假裝成熟

→你不想再對不值得的人有耐心

請繼續往下閱讀...

這不是什麼普通的星象變動，這簡直是宇宙級的「集體叛逆期」，這一週如果你很想封鎖人、很懶得解釋、很不想再當好人，不是你壞，是宇宙在幫你清理人生害蟲！

【本週星象4大重點】

◎1/17金星入水瓶：審美觀集體「突變」。原本喜歡大眾臉的，現在可能覺得有個性的小眾臉更香；感情上不再黏呼呼，距離感反而變成一種美。

◎1/20大寒＋太陽入水瓶：節氣進入最冷的時候，但水瓶月能量開啟。這是在告訴你：外頭再冷，你的腦袋也要保持清醒冷靜。

◎1/21水星入水瓶：溝通不再走心，改走「邏輯」與「創意」。這幾天很大膽做夢，想出一些原本覺得「怎麼可能」的瘋狂計畫。

◎1/23火星入水瓶：執行力也染上了水瓶色彩。大家做事不再靠熱血，而是靠「不爽就改」的衝勁，這是一個推動變革的好時機。

♈牡羊座│練習有溫度的智者！

→你這週不是脾氣差，你只是受夠了再幫那群「不會自己長大」的人收爛攤子。

．工作：你的清醒與直率，是這家公司難得的資產，但這份銳利有時也會讓周遭的人感到壓力。其實你講的都對，但如果能在開口時多給對方一點台階下，你的真話會變得更有重量。不要總想著要一夕之間修正所有的荒謬，你最重要的任務是成就自己的職涯，而不是替每個人的人生負責。學會對那些不完美的流程保持一點距離感，這不是冷漠，而是成熟的慈悲。這週，練習當一個『有溫度的智者』，你會發現工作環境會因為你的柔軟而變得更友善。

．感情：你一靠近對方就暈爛，你一冷掉對方以為你人間蒸發。忽冷忽熱不是神祕感，那是精神虐待。既然要愛就大聲點，不要讓人覺得像在玩密室逃脫找你的真心。

．財運：義氣真的很貴，這週你的錢包會為了你的面子壯烈犧牲。朋友報的明牌聽聽就好，你的存款禁不起這種「驚喜」。

．健康：火氣大到你開口都能聞到硝煙味。與其噴火，不如多喝熱水，少跟笨蛋講話。

．幸運數字：3, 11, 27

．幸運色：電藍、亮橘

♉ 金牛座│新技能會讓你事半功倍！

→這週送你一句話：死撐不叫厲害，叫「固執得很有病」。

． 工作：我們都習慣待在舒適圈裡，用最熟悉的方式解決問題，但這週的經歷會讓你看見，有些新方法確實能讓你事半功倍。別把學習新技能看成是額外的負擔，把它當作是一份送給未來自己的禮物吧。當你學會了更聰明的做法，你就能從繁瑣的勞動中解脫出來，把時間留給更值得的人與事。不要害怕更新自己的腦袋，因為唯有不斷進化，你才能在變動的世界裡，始終保有那份不被淘汰的從容與自信。

．感情：你給的是「不餓死」的安全感，但你再不浪漫一點，對方真的會以為你只是個會按時交房租的室友。穩定很好，但偶爾也需要一點除了吃飯以外的激情。

．財運：平時省小錢，結果買科技新品或家電時，你的理智會瞬間離家出走。那不叫投資，那叫買開心。

．健康：肩頸硬到像是一塊移動的墓碑，轉頭要用全身的力量。去按摩吧，別省這點錢。

．幸運數字：6, 14, 22

．幸運色：墨綠、米白

♊ 雙子座│別再當24小時客服了！

→話很多，而且這禮拜真的每一句都精準踩在別人的理智線上。

．工作：大家都說你是行走的百科全書，遇到困難第一個想到的就是你，這證明了你的智慧確實具備無可取代的吸引力。但請記得，你溫暖的腦袋也需要休息，不能成為24小時隨叫隨到的免費客服。學著為自己的專業標上價格，這不是吝嗇，而是對自己多年積累的尊重。當你學會適時地關上大門，大家才會明白你的慷慨並非理所當然，而你的智慧與時間，值得被更溫柔、更慎重地對待。

．感情：一句話就能讓人心動，但因為你同時撩太多人，最後會變成「大家都很熟，但誰都不是你的誰」。你想要的是有趣的靈魂，還是只是想排解無聊？

．財運：錢靠腦袋賺得快，但那些「試用期後忘記取消」的訂閱制，月底帳單會讓你突然清醒。

．健康：腦袋運轉過熱，連睡覺都在幫平行時空的自己回訊息。試著斷網一小時，你會發現真的不會世界末日

．幸運數字：5, 18, 30

．幸運色：亮黃、銀色

♋ 巨蟹座│學會把防護罩拉起來！

→這週是你的人生清醒週：正式從「保姆角色」光榮退伍。

．工作：恭喜你終於懂了，那些不專業的情緒失控，本來就是對方的功課，與你無關。你不再隨之起舞，是因為你已經看穿了職場的本質～你不是來普渡眾生的，你是來成就自己的。停止對那些不求進步的人產生不必要的憐憫，那只會消耗你的鬥志。把你的善良留給真正懂感恩的人，並學會把防護罩拉起來，讓自己活得更輕鬆、更明白一些。

．感情：講真心話關係會升溫，冷處理只會讓愛情直接結冰。這招真的老掉牙了，沒人想陪你玩猜謎遊戲，有話直說的你～真的很迷人。

．財運：借錢給朋友等於是在花錢買斷這段友情。如果你想這輩子再也不見到這個人，那就借吧。

．健康：你的胃比你本人還誠實。只要一委屈，它就痛給你看。

．幸運數字：2, 9, 21

．幸運色：深藍、淡紫

♌ 獅子座│內斂的專業感讓人心安！

→你走到哪都是主角，但小心聚光燈太燙，會燒到你自己。

．工作：你的才華橫溢，大家都有目共睹，存在感爆棚更是你實力的證明。但這週，我們可以試著練習一種更溫柔的影響力：把說話的機會留給那些正在努力發聲的夥伴。不需要每場謝幕都有你的身影，你的光芒不會因為安靜而減少分毫。當你選擇靜靜聆聽，大家反而會感受到你那份包容萬物的沉靜力量，那種不用言語就能讓人心安的專業感，才是你最迷人的地方。

．感情：你認真起來很迷人，但控制慾一發作，桃花會直接申請保護令。你要的是伴侶，不是一個只會點頭的配角。

．財運：為了面子而買單的帳單，月底會讓你心痛到睡不著。請記住，真正的面子不是靠刷卡刷出來的。

．健康：身體不累，是「逞強」逞得心好累。承認自己需要休息，並不丟臉。

．幸運數字：1, 10, 19

．幸運色：金色、酒紅

♍ 處女座│試著享受80分的從容與快樂！

→這週你很恐怖，因為你只要眉頭一皺，方圓百里的亂局都會嚇到自動排隊站好。

．工作：擁有強大的執行力是你的福報，但懂得收放自如才是真正的修為。這週請試著放下那把丈量完美的尺，別讓你的精準變成了身邊人的壓力。你要明白，不是所有的事物都要推向極限才叫成功！學會放手讓別人用自己的方式完成，其實是給自己的一份禮物。當你不再糾結於消失的那20分，你會發現剩下的80分裡，藏著更多與人連結的感動與從容的美感。

．感情：照顧人是你的天性，但如果你再繼續糾正對方的生活習慣，浪漫會直接窒息。你是情人，不是訓導主任。

．財運：專業技能變現很穩，但你的錢包這週有個漏洞叫「醫療負擔」。別再為了省幾百塊的診斷費跟身體硬剛，最後燒掉幾千塊去修復崩潰的體力，這筆帳你這數學奇才怎麼算不通？

．健康：壓力大到連「放鬆」都被你列入待辦事項，小心過勞引發的各種毛病。

．幸運數字：4, 13, 26

．幸運色：卡其、深綠

♎ 天秤座│練習當一個果斷的人！

→這週送你一門課：不要再在那邊權衡利弊了，你的天秤是壞掉了嗎？

．工作：你的美感很有說服力，但別讓猶豫成了你與機會之間的阻礙。大家都在等著你的方向，因為你的每個決定都引領著審美的標準。不要擔心選擇之後的風險，因為『決定』本身就是一種力量，它能讓混亂的現狀瞬間清晰。即便選錯了，那也是一次寶貴的修正機會，總好過讓時間在猶豫中白白流逝。這週，練習當一個果斷的人，你會發現，當你勇敢做出的那一刻，身邊的合作夥伴也會感到安心，並全力支持你的每一個選擇。

．感情：你一笑對方就投降，但同時維持多段「模糊關係」，小心這週集體翻船。你不是在維持和平，你是在製造未爆彈。

．財運：為了氣氛、為了感覺而花的錢，足以讓你買下一間小公司。看緊你的電子錢包。

．健康：作息亂到連生理時鐘都想離職貸款去告你。黑眼圈深到像內建眼影，這叫頹廢，不叫時尚。

．幸運數字：7, 16, 24

．幸運色：粉藍、白金

♏ 天蠍座│低調保持你深不可測的優勢！

→這週你不是在裝神祕，你是在腦內演一齣《甄嬛傳》，而且你已經快殺到大結局了

．工作：你總能精確地掌握局勢，那種『勝券在握』的自信是你最有力的盔甲。但請記住，最好的贏家往往也最懂得如何守住光芒。別讓那份『早就預料到』的神情太過張揚，因為低調有時候是你最強大的防護罩。試著在心中慶祝你的勝利，但在外表展現出一份謙和與溫暖，這樣大家會更願意與你同行，而非心生防備。繼續保持你的深度，別讓對手抓到你的情緒弱點，讓你的成功不只是一場勝利，而是一次優雅的展現。

．感情：坦白是唯一的活路；冷戰只會讓事情原地爆炸。這年頭沒人想通靈你的心思，想討抱就直說，別在那邊演「你不懂我，我也不想說」的苦情戲。

．財運：資源整合有錢賺，但心情不好的時候，你會買一堆廢物回家填補空虛。

．健康：睡眠品質差到像沒關機的伺服器，風扇狂轉。連睡覺都在夢裡開檢討會，睡前請遠離手機。

．幸運數字：8, 17, 29

．幸運色：深紫、黑色

♐ 射手座│點子王聚焦執行力！

→你這週的腦袋是裝了馬達嗎？靈感噴成這樣，根本不給人活路。

．工作：點子多很好，但拜託管好你的嘴，別事情才剛有個影，你就到處去跟人家吹牛，小心最後收不了場會很難看。現在的你不需要別人的口頭讚美，你需要的是真實的進度。把那些想炫耀的時間拿去解決執行上的困難，先默默地把事情搞定；等到成果出來的那天，不用你開口，大家自然會對你刮目相看。

．感情：曖昧氣氛很滿，但不要同時撩太多，這週宇宙專抓「多線發展」的現行犯。小心踢到鐵板，把真愛也給撩跑了。

．財運：有賺快錢機會，但3C產品損壞跟交通罰單也在路上等你。出門在外，慢一點比較省錢。

．健康：筋骨在抗議，別再挑戰你體力的極限，你已經不是 18 歲了。

．幸運數字：12, 20, 33

．幸運色：寶藍、亮橘

♑ 魔羯座│別再獨自負重前行！

→這週的課題：你只是來上班／生活的，不是來普渡眾生的。

．工作：你發現了嗎？當你不再把所有責任都扛在自己肩膀上時，生活突然有了呼吸的空間。這種『偷懶』不是懶惰，而是你終於懂得了如何溫柔地與世界共處。勇敢地授權出去吧，給身邊的人一個表現的機會，也給自己一個休息的理由。你會驚訝地發現，原來身邊的人一直都很有力量，當你不再獨自負重前行，你會看見更多原本被你忽略的風景。

． 感情：你穩定得很安心，但講話太現實會讓氣氛冷掉。試著說點廢話，那叫生活情趣，不叫浪費時間。

．財運：守著舊制度會累死，適時調整投資策略，錢才會進來。

．健康：壓力累積在骨頭，轉身都在咔咔響。該去預約一下物理治療了。

．幸運數字：10, 15, 28

．幸運色：深灰、咖啡

♒ 水瓶座│溝通方式要接地氣！

→試著把那份緊繃放下，你的獨特不需要被妥協。

．工作：這週你就像是引領潮流的燈塔，目標明確且充滿吸引力。但請記得，最亮的光芒通常也最柔和，不會刺傷別人的眼。在推動計畫的過程中，試著放下那些生硬的門檻，用最真誠、最接地氣的方式去交流。別怕顯露你的人味，那種懂得顧慮他人感受的體貼，會讓你比原本更加耀眼。當你溫暖了周遭的人，原本困難重重的關卡，也會因為大家的體諒與配合，而變得順理成章。

．感情：做自己很迷人，但人家要的是「另一半」，不是一個隨時會回外星的太空人。偶爾回地球談談情、說說愛，你不需要的東西，另一半很想要啊。

．財運：這週你的腦袋轉得很快，雖然這能幫你開創不少賺錢的機會，但也要小心計畫跳得太快，讓身邊的人和手邊的資金都追得氣喘吁吁。與其不斷去追逐下一個新目標，不如先停下腳步，把眼前的每一件事都做紮實。當你學會腳踏實地去經營現有的成果，錢財自然會被你的穩定吸引，長久地留在你身邊。」

．健康：神經系統過勞。關掉手機，徹底斷網一天，對你來說是救命藥。

．幸運數字：11, 22, 31

．幸運色：電紫、銀色

♓ 雙魚座│耐心面對庶務＆雜事！

→擁有超前的思維，卻忘了帶上落地的腳步。

．工作：雖然腦袋裡靈感不斷，但過多的點子有時會變成逃避現實的藉口。請試著讓自己回到地面，耐心處理那些必須面對的行政庶務或生活雜事。把地基打穩了，你的創意才有空間生長，畢竟再美的夢想也需要土壤，如果缺乏執行這道手續，那些構思就只是華麗的泡沫，經不起現實的一點碰撞。

．感情：你的溫柔是必殺，但腦補太多會讓你先吐血。清醒一點！對方沒傳訊息可能只是在忙，不是不愛你。

．財運：靠療癒、藝術有錢賺，但別因為心情不好就去清空購物車，那是短期止痛藥，長期會心痛。

．健康：睡眠品質竟然意外的好，多睡一點，夢裡什麼都有。

．幸運數字：6, 18, 25

．幸運色：海藍、淡紫

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡

臉書：點這裡

IG：點這裡

apple podcast：點這裡

KKBOX：點這裡

threads：點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法