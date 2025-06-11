Netflix成「劣跡藝人」收容所？ 永野芽郁有望逆勢回歸

永野芽郁（右）被爆和田中圭搞不倫，兩人都否認。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星永野芽郁4月被爆不倫已婚男星田中圭，但兩人矢口否認，時隔兩個月，工作停擺的永野芽郁被日媒爆出有望接演Netflix大製作，卻令不少網友反感，直呼不明白為何非選她不可。

外貌甜美可人的永野芽郁因捲入不倫戀，清純形象幾乎全毀，除了10個代言廣告遭撤，還辭演大河劇《豐臣兄弟》，目前事業完全停滯，然而沒有宣布「引退」。

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日媒《Smart FLASH》報導，永野芽郁預計參與在Netflix播出的電視劇，早在不倫戀曝光前，就已選定她演出，即使爆出醜聞，最終仍決定按原計劃拍攝。

永野芽郁有望接下Netflix大製作回歸拍戲。（翻攝自X）

永野芽郁前年主演Netflix日劇《火燒御手洗家》演技獲認可，這次有望捲土重來，知情人士分析，Netflix作為包月服務，和贊助商、電視台不同，受觀眾投訴的風險低很多，因此Netflix就算出現醜聞纏身的明星也不太意外。

日本方面包括51歲日星瀧皮爾（Pierre瀧，原名瀧正則）曾涉嫌吸食古柯鹼被捕，仍拍了Netflix，《AV帝王》、《地面師》等戲；和東出昌大有染的唐田英里佳，同樣在去年拍了Netflix《極惡女王》重新受歡迎，讓Netflix彷彿成了「劣跡藝人」收容所。

日媒報導，永野芽郁和唐田英里佳私下就是好友，兩人自2016年合作深夜劇《戀聲情人夢》（こえ恋）以來，還會結伴私下出遊，永野是否能循好友路線回歸拍戲，令人好奇。

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