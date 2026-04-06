唐綺陽12星座週報 4月6～12日小心「火」

「國師」唐綺陽在官方粉絲專頁「唐綺陽占星幫」分享4月6至12日星座運勢週報。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國師」唐綺陽在官方粉絲專頁「唐綺陽占星幫」分享4月6至12日星座運勢週報。她提醒，本週火星衝刺，各星座用火要注意安全，做事也要避免急躁，與他人溝通時要小心別擦槍走火。

唐綺陽也提醒，本週四星在牡羊，火能量增強，因此行動力與衝突都容易發生，本來就敏感的人，可能會受到干擾，很多人有可能在這段期間啟動人生新篇章，也可能替未來人生醞釀新契機，當然也有可能因為心浮氣躁，讓人做事亂了套、不按牌理出牌，莫名其妙替自己的人生帶來轉折。

請繼續往下閱讀...

唐綺陽指出，整個四月磁能都很強大，影響著每個人，這是因為天王星衝刺引動磁能。強大的火能量加上磁能，的確容易讓很多狀況變得難以掌控，唐綺陽建議大家把焦點放回自身，觀照自己和平時有何不同？哪裡不同？這些觀察都能讓人放下過去，接受未知。

這種「亂」其實是在強迫人們離開舒適圈，積極進行改革，就算不舒服也要跟過去說掰掰。

本週週五前，火星雙魚衝刺，不少受害者會奮起替自己爭回公道，正義的力量大爆發。人們也可能開始出現「受害者情節」，認為自己的善良被辜負、好心被雷親、付出被無視，情緒波動看似無形，卻會干擾人的內在。倘若精神困頓、無力感籠罩，甚至出現睡不好、極度疲勞，那麼是時候好好照顧自己的心理健康囉！

4月10日火星進牡羊，這也代表火星回歸到強勢位置，火力大幅提升。唐綺陽提醒大家「做自己」，把這股動力用在自己身上。

火星進牡羊後，牡羊匯聚「四星」，牡羊能量強，議題也逼人思考自身處境。先自問：我是誰？我想要什麼？接下來就會遇海、土，感受到自己混沌、迷惘，同時又覺得沒辦法自己伸張的壓迫感。記住這種感覺，正因「怒氣無處發洩」最後才能「找回自我」。

火能量進牡羊讓牡羊更有活力、戰鬥力，因此有人會因此變紅，也可能是脾氣變大、能見度變高。這些動力都是變強的過程，想為自己爭口氣的話：Just Do It！

【累累】天秤 天蠍 射手 魔羯

天秤：事業遇勁敵型貴人，感情說話太犀利易傷人

天蠍：不順之事需果斷止損，感情降溫應即時溝通

射手：困境多半來自心結，感情容易聚焦對方缺點

魔羯：宜展現靈活積極爭取，感情多把握機會溝通

【穩穩】牡羊 金牛 處女 水瓶

牡羊：人生關鍵期不宜衝動，感情溝通瞭解更多

金牛：工作有貴人相助，感情能吸引到理想對象

處女：機會任務同時湧入，感情桃花多難以抉擇

水瓶：合作化被動為主動，感情適合主動給關心

【好好】雙子 巨蟹 獅子 雙魚

雙子：能力受肯定諸事順利，感情多點笑容會更迷人

巨蟹：遇困難任務反證明實力，感情處於主導的一方

獅子：合作對象有規格質量好，感情上適合確認關係

雙魚：人緣人氣持續上升，感情桃花旺要慎防爛桃花

民俗說法，僅供參考

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法