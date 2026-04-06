唐綺陽12星座週報 4月6～12日小心「火」
「國師」唐綺陽在官方粉絲專頁「唐綺陽占星幫」分享4月6至12日星座運勢週報。（資料照，記者潘少棠攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕「國師」唐綺陽在官方粉絲專頁「唐綺陽占星幫」分享4月6至12日星座運勢週報。她提醒，本週火星衝刺，各星座用火要注意安全，做事也要避免急躁，與他人溝通時要小心別擦槍走火。
唐綺陽也提醒，本週四星在牡羊，火能量增強，因此行動力與衝突都容易發生，本來就敏感的人，可能會受到干擾，很多人有可能在這段期間啟動人生新篇章，也可能替未來人生醞釀新契機，當然也有可能因為心浮氣躁，讓人做事亂了套、不按牌理出牌，莫名其妙替自己的人生帶來轉折。
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唐綺陽指出，整個四月磁能都很強大，影響著每個人，這是因為天王星衝刺引動磁能。強大的火能量加上磁能，的確容易讓很多狀況變得難以掌控，唐綺陽建議大家把焦點放回自身，觀照自己和平時有何不同？哪裡不同？這些觀察都能讓人放下過去，接受未知。
這種「亂」其實是在強迫人們離開舒適圈，積極進行改革，就算不舒服也要跟過去說掰掰。
本週週五前，火星雙魚衝刺，不少受害者會奮起替自己爭回公道，正義的力量大爆發。人們也可能開始出現「受害者情節」，認為自己的善良被辜負、好心被雷親、付出被無視，情緒波動看似無形，卻會干擾人的內在。倘若精神困頓、無力感籠罩，甚至出現睡不好、極度疲勞，那麼是時候好好照顧自己的心理健康囉！
4月10日火星進牡羊，這也代表火星回歸到強勢位置，火力大幅提升。唐綺陽提醒大家「做自己」，把這股動力用在自己身上。
火星進牡羊後，牡羊匯聚「四星」，牡羊能量強，議題也逼人思考自身處境。先自問：我是誰？我想要什麼？接下來就會遇海、土，感受到自己混沌、迷惘，同時又覺得沒辦法自己伸張的壓迫感。記住這種感覺，正因「怒氣無處發洩」最後才能「找回自我」。
火能量進牡羊讓牡羊更有活力、戰鬥力，因此有人會因此變紅，也可能是脾氣變大、能見度變高。這些動力都是變強的過程，想為自己爭口氣的話：Just Do It！
【累累】天秤 天蠍 射手 魔羯
天秤：事業遇勁敵型貴人，感情說話太犀利易傷人
天蠍：不順之事需果斷止損，感情降溫應即時溝通
射手：困境多半來自心結，感情容易聚焦對方缺點
魔羯：宜展現靈活積極爭取，感情多把握機會溝通
【穩穩】牡羊 金牛 處女 水瓶
牡羊：人生關鍵期不宜衝動，感情溝通瞭解更多
金牛：工作有貴人相助，感情能吸引到理想對象
處女：機會任務同時湧入，感情桃花多難以抉擇
水瓶：合作化被動為主動，感情適合主動給關心
【好好】雙子 巨蟹 獅子 雙魚
雙子：能力受肯定諸事順利，感情多點笑容會更迷人
巨蟹：遇困難任務反證明實力，感情處於主導的一方
獅子：合作對象有規格質量好，感情上適合確認關係
雙魚：人緣人氣持續上升，感情桃花旺要慎防爛桃花
民俗說法，僅供參考