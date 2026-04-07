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娛樂 音樂

朱海君遭爆離婚NONO現況曝光 沈文程說話了

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王沈文程即將舉辦「國際沈文程日--小琉球情歌演唱會」，日前他在《綜藝一級棒》與朱海君合體演出，被問到朱海君重返螢光幕，他坦言看著朱海君長大，「她回來我滿替她開心，每個人都有過去，就是要活在當下。」

沈文程演唱會記者會。（記者陳奕全攝）沈文程演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

朱海君因受老公NONO醜聞影響，將近3年沒有上電視節目，日前好不容易又上《綜藝一級棒》，沈文程表示，有透過眼神的交流為她加油打氣，「她還是很開朗，回到這個環境大家都給她善意的目光，大家一起唱歌。」日前傳出朱海君已經與NONO離婚，被問到是否關心她的婚姻狀況？沈文程表示沒有多問，「不知道誒，憑良心講，分分合合在這個世代是很平常的事情。」也覺得她沒有暴瘦。

沈文程演唱會記者會。（記者陳奕全攝）沈文程演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

他以自己為例，已經離婚兩次的他笑嘆，「人生就是這樣。我還好，我也會照顧我自己。」打趣會好好活著，「讓大家看到我一直都乖乖的，不要再讓大家對我失望。」更幽默自嘲：「現在還是嫁不出去。」

沈文程（左）日前在《綜藝一級棒》與朱海君合體演出。（中視提供）沈文程（左）日前在《綜藝一級棒》與朱海君合體演出。（中視提供）

出道46年的沈文程表示，很開心可以一路唱下去，「大家陪我在音樂裡那麼久，以前陪大家一起長大，現在大家陪我一起老，未來能走多遠？隨緣。」演唱會會不會邀請好友張菲來捧場？他表示：「好！我再Line他！」

沈文程的「國際沈文程日」系列演唱會至今邁入第四年，今年主題定名為「小琉球情歌演唱會」，他也特別提醒粉絲：「地點不是在小琉球喔，大家千萬不要跑錯地方！」透露《小琉球情歌》是為了紀念和他一起工作20年，因為意外過世的助理，也會在演唱會上首唱。

「國際沈文程日—小琉球情歌演唱會」將於5月9日（六）15:00於台北國際會議中心大會堂（TICC）、以及5月16日（六）15:00於台中中興大學惠蓀堂登場，購票可洽年代售票官網（www.ticket.com.tw）。

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