朱宇謀遭控渣男全盤否認！林倪安陣營火速打臉：所述均屬事實、請自重

朱宇謀拍片回應連日爭議。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前男團 Gentleman成員「Wish」朱宇謀深陷桃色風暴，遭前女友林倪安毀滅式控訴，今（13日）他打破沉默發布澄清影片。他在影片中全盤否認暴力與酒駕，更將兩人的關係定義為「協議租屋的室友」。然而，林倪安陣營隨即發聲反擊，律師更強硬表示「所述均有證據」。

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朱宇謀在影片中展示對話截圖，強調與林倪安是認識20多年的大學同學，2025年9月雙方協議是以「室友身分」同住分擔房租，並非交往。針對外界爭議的「討母乳」對話，他解釋那是與熟識女性友人的「私下玩笑」，批評爆料者扭曲原意，並表示該名女友人也感到錯愕，已委請律師提告以捍衛名譽。

朱宇謀反擊林倪安，稱「協議同居是室友」。（翻攝自IG）

針對朱宇謀的影片澄清，林倪安陣營與受害者方隨即展開強硬回擊，林倪安律師嚴正聲明，倪安所述之遭遇均屬事實，且針對其他受害者的控訴也已完成合理查證，絕無誹謗意圖。受害者女星友人更是火氣十足，直接開嗆朱宇謀「別再說謊、碰風」，並透露受害者已在市議員的協助下正式提告，強調「所有證據與監視器畫面均歷歷在目」，狠酸朱宇謀的辯詞早已被打臉，真相將在司法調查下無所遁形。

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