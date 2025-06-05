永野芽郁帶屎《主播》收視跌破雙位數 網虧：道枝駿佑快逃

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星永野芽郁被爆不倫已婚男星田中圭，即使雙方矢口否認，形象卻難以挽回。由永野芽郁參演的日劇《新聞主播》自4月首播以來，收視持續下跌，最新第八集首度跌破雙位數，下滑至9.5%創全劇新低。

道枝駿佑（左）和永野芽郁（左二）中間隔了「安全距離」。（翻攝自X）

《新聞主播》4月13日開播，首集收視高開14.2%，不料同月22日就爆出永野芽郁和田中圭大談不倫戀，連帶收視一路下滑，戲中擔任「總導播」的永野芽郁自然難逃輿論撻伐，特別是她上月中出席該劇慶功宴，還大言不慚說「會做好戰鬥姿勢迎接一切」，引來許多網友反感。

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劇組日前公開花絮照，只見網友打趣要參演的人氣男星道枝駿佑「快逃」，也有人開玩笑表示，道枝駿佑很懂保護自己，和永野芽郁中間隔了「安全距離」，希望他勿沾染是非之人。

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此外，出軌男星田中圭原本代言酒品廣告，不過據知畫面已遭刪除，剩下井川遙、加瀨亮畫面，演藝事業一點一滴崩盤。

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