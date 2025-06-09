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娛樂 最新消息

【12星座一週運勢6/9～6/15】週一添好運！吉利色＆幸運數字報你知

天神已經釋放出善意了，把握時機很重要！（安德魯的賤聲房提供）天神已經釋放出善意了，把握時機很重要！（安德魯的賤聲房提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕很多時候明明知道「這個決定」非做不可，但心裡就是覺得委屈不甘願，很想reset重新來過？或對過程、結果感到迷惘，擔心一步錯、步步錯？可惜人在江湖身不由已，現實生活往往逼得你不得不繼績前進。

星座專家「安德魯的賤聲房」建議，這時候不妨轉個念，先跳脫「不可能」、「沒辦法」、「這什麼鬼」等預設值，善用天神在本週賜與你的正能量，借助「開運色」和「開運數字」往好的方向前進，就算無法在第一時間感覺到風向的突變，至少也能避開最壞結果！

提醒一下，本週木星離開雙子座過境巨蟹座，6/10這天是扭轉命運關鍵期，想增值自我魅力與實力，千萬把握機會；6/11月亮女神寵幸射手座，建議不妨善用滿月的能量，為進行中的決策添加好運。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈ 牡羊座

．工作：像火箭一樣衝，但也容易撞牆，衝之前麻煩開導航。

．財富：你不是買太多就是忘了繳帳單，錢像你的人生～亂。

．健康：壓力爆肝＋怒氣爆痘，建議深呼吸100次。

．桃花：你太辣，別人靠近會被你燙傷，試著收斂點性感。

．幸運色／數字：奶茶調／0

♉ 金牛座

．工作：穩得像印表機，一頁頁出來都沒出錯。

．財富：你就是金錢界的拿鐵，又香又濃，讓人羨慕。

．健康：吃太好，胃都覺得你在過中秋。節制一下拜託。

．桃花：你沒撩人，卻被撩爆。站著都能收到愛的飛鏢。

．幸運色／數字：香檳金／1

♊ 雙子座

．工作：點子像煙火，一閃即逝。快動手，不然全都變泡影。

．財富：荷包超鬆，點進購物車毫不手軟，購物網站的土豪是你！

．健康：熬夜小天才，快放下手機，不然隔天你會自帶熊貓妝。

．桃花：嘴巴比邱比特還會撩，撩到連對方爸媽都想叫你回家吃飯。

．幸運色／數字：青蘋果綠／9

♋ 巨蟹座

．工作：感情跟工作綁在一起，要懂得公私分明，否則會剪不斷理還亂。

．財富：有關療癒系的事物會讓你花錢，不要療癒過頭了。

．健康：胃在跟你哭，因為你心情不好就猛吃。注意消化系統的毛病。

．桃花：戀愛腦爆棚，看對眼就想上戶政辦登記，請冷靜。

．幸運色／數字：奶奶灰／6

♌ 獅子座

．工作：你想當主角，但這週像跑龍套。忍住，下週你會是封面人物。

．財富：買到喜歡的東西很爽，刷卡時手在抖是正常反應。請理智消費，否則月繳卡費時，你會再抖一次。

．健康：自帶疲憊感，要靠咖啡跟讚美活著。

．桃花：收斂霸氣，轉身成小貓才會順利認養成功。

．幸運色／數字：土耳其藍／8

♍ 處女座

．工作：你是那個所有人報表出錯都來問的神明，「效率之王」本尊登場。

．財富：小心撿錢被誤認偷錢，因為財運太強讓難以置信。

．健康：眼睛乾、脖子痠，一看就是滑手機滑太久。請小心姿勢不良引發舊疾。

．桃花：看起來冷，熟起來讓人忍不住想黏上去。

．幸運色／數字：象牙白／4

 

♎ 天秤座

．工作：人見人愛，貴人主動幫你端茶送水，就差幫你寫報告了。

．財富：理性理財，但也會偶爾為了限量版失控。

．健康：水喝太少＋睡太短＝皮膚說它想死。小心便秘的問題

．桃花：這週你是戀愛界的磁鐵，走到哪都有愛冒出來。

．幸運色／數字：害羞粉／2

♏ 天蠍座

．工作：想得太多，別人做完你還在想「為什麼我要做？」

．財富：賺得不少！但會不小心捐給詐騙或不熟的親戚。這禮拜就先閉關吧。

．健康：火氣大想打人，建議你打沙包，不然會失去朋友。

．桃花：氣場強到像在選秀節目當導師，放鬆點，別人真的只是想聊天。

．幸運色／數字：天空藍／3

♐ 射手座

．工作：滿月加持，你靈感來了…然後…去玩了。要好好鞭策自己啊！

．財富：會有小驚喜，像刮刮樂中100元，但馬上又花掉。

．健康：亂吃亂喝，小腸打電話給大腸說你欠教訓。小心胃脹氣。

．桃花：滿月撩人雷達全開，連路邊野花都想對你唱歌。

幸運色／數字：皮卡丘黃／10

♑ 魔羯座

．工作：麻煩你貪心一點，拿出野心，你不是在廟裡當和尚尼姑，再無欲無求下去，小心整碗被端走。

．財富：該給的紅包、借的錢、交的罰款…你都「義無反顧」地破財。

．健康：久坐傷身，起來動一動，容易手麻腳麻。

．桃花：你的高標準讓愛情像考公職，是打算一輩子單身？

．幸運色／數字：暖心橘／11

♒ 水瓶座

．工作：腦袋開掛，但講出來大家都聽不懂，神仙需要下凡講人話。

．財富：快想想錢去哪了，做好財務規劃，否則只能開水與白麵包了。

．健康：免疫力在請假中，別再冷氣＋冰飲。

．桃花：有人愛你，但你完全不在乎，兩條不會重疊的平行線。

．幸運色／數字：薰衣草紫／5

♓ 雙魚座

．工作：音速小子上升，超強行動力，只要肯做就有收穫的一週。

．財富：散財童子是你，賺得多，花得也不少，小心買了一堆好看但沒什麼用的東西。

．健康：夢很多但睡不飽，請關掉手機，本週小心過勞造成的腦神經衰弱。

．桃花：暈船指數五顆星，太真實的表現自己，會讓你看起來像一頭大野狼。

．幸運色／數字：橄欖綠／7

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