（直擊）EXO伯賢「ㄍㄟˋ婚」台灣愛麗！要被戒指套牢：這是秘密喔

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天團「EXO」的主唱伯賢昨天（21日）結束一連兩天在林口體育館的演唱會，他妙語如珠，以「ㄍㄟˋ婚」（結婚）一詞撩得EXO-L（粉絲名，又稱愛麗）心花怒放，大合照時還伸手做出「幫我戴戒指」的動作，要大家把這個當成秘密，伯賢本人雖自嘲演唱會像是一場脫口秀，不過在粉絲心中簡直像一場浪漫婚禮。

伯賢暌違近一年半再度來台開唱，昨天以《Young》、《Ghost》等歌曲開場，由於前一天伯賢的「教訓式玩笑」引起討論，昨開場伯賢立刻表示「聽說昨天大家在討論被我教訓的事情」，他希望今天的應援，大家能不讓他失望。果然昨天在表演《Bambi》、《UN Village》、《Chocolate》時應援都超大，讓伯賢也認證「今天的氛圍真的很好欸」。

話匣子停不下來的伯賢，聽到台下粉絲詢問他「吃了什麼？」他又再度表達對牛肉麵的熱愛，表示可以每天都吃牛肉麵，並問台下粉絲「牛肉麵好不好做？有誰會做？」結果全場粉絲都高舉著應援棒，讓伯賢傻眼的說：「有這麼簡單？不要說是妳們媽媽會做喔，不然怎麼ㄍㄟˋ婚？」瞬間引爆全場粉絲尖叫聲。除此之外，他現場發想了新的流行語，當你說「你好」時，對方要回應「喔喔～」，沒想到粉絲叫他「伯賢啊」，伯賢竟機智回應「ㄍㄟˋ婚」，又撩得全場粉絲快要昏倒。

他在演唱最新主打歌《Elevator》之前，先詢問粉絲今天的安可應援曲是哪一首歌？得知是抒情曲《Late Night Calls》，伯賢驚訝的說：「很難欸，比第一天的《Bungee》還難吧！」由於伯賢說唱得好就ㄍㄟˋ婚，成功激起粉絲的求勝心，互相大喊「加油一定要ㄍㄟˋ婚」，只可惜事與願違，應援沒有起頭人，直到最後配樂出現、字幕在大螢幕上，大家才終於一同合唱。伯賢一出來就立刻虧粉絲：「唱得很奇怪欸！」並與粉絲一同合唱，也算是一個圓滿的收尾。

開放點歌時間，伯賢獻唱了多首EXO夯曲，包括《你的世界》、《約定》、《初雪》、《Baby don't Cry》等等，只是因為實在太久以前了，粉絲比他還要會唱，忘了歌詞的伯賢出動提詞機協助，逗得全場哈哈大笑。在演唱最後一首歌《遊樂園》之前，伯賢看到全場粉絲都在收拾包包，不禁直呼動作實在太快，但他不知道的是粉絲正在拿包包中的粉色彩帶。最後彩帶伴隨著他的歌聲拋下，現場畫面之美，讓伯賢也露出又驚又喜的表情，恍然大悟「你們就是為了這個才翻包包的啊，太棒了啦，我愛妳們」，演出就在這樣溫馨的氣氛下畫下句點。

