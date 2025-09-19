生父用「乾兒子」名義發4點聲明求還錢 邱瓈寬361字怒反擊

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名製作人邱瓈寬受罹病的謝姓閨蜜之託，照顧其未成年兒子，謝女於生前簽下委託授權承諾書，將證券等帳戶交給對方協助處分。然而，謝女手術後不幸身亡，其子生父反悔撤銷委託，並控告邱侵占遺產，經台北地檢署調查後，認定罪證不足，予以不起訴。沒想到，昨（18）日，生父疑似以「乾兒子」名義，發表4點聲明要求還錢。對此，邱瓈寬也公開361字聲明反擊了。

邱瓈寬回擊「乾兒子」4點聲明。（資料照，記者王文麟攝）

邱瓈寬361字反擊聲明如下：

本人為維護摯友託孤之未成年子女權益，於其病逝後隨即透過司法程序希望達成孩子的遺產信託，並委由社會局擔任子女監護人。日前司法業已查出林姓生相關不當使用之情，正進一步調查中。林男竟挾怨利用未成年之子控訴本人侵占，幸經檢察署詳盡調查而為不起訴處分。今再由未成年子女具名為不實聲明，將未成年子女推向媒體，以掩蓋自己不法之事，誠令人震驚。

請繼續往下閱讀...

另該不起訴書業已明載系爭財產30億皆於謝女士帳戶內而已為子女所繼承，此正為不起訴主要理由，則林男在明知此情下竟令未成年子女聲明為本人所得，究否藉此阻止司法繼續調查林男領走子女財產之事實，不得而知？但已足見林男顯為不適任之父親。

本人再次呼籲立法與行政機關對於單親家庭之未成年子女如因共同生活之一方父母過世，因而繼承遺產者，應本於《兒童權利公約》，正視制度缺口，積極建構保障機制，以守護兒少最佳利益。

