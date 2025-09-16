樂天女孩嘎琳捲富商小三風波 打破沉默「合約結束後退隊」

嘎琳前陣子捲入富商小三風波。（資料照，樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩嘎琳（胡佳琳）近期因疑似與百億富豪約會，被爆遭一名女網友指控「介入感情」，捲入小三風波。上月她在活動上保持微笑，未正面回應爭議。今嘎琳終於打破沉默，透過社群發布長文，除了澄清報導內容「子虛烏有」，更宣布將在合約結束後正式退出啦啦隊。

嘎琳在文中強調，自己的生活非常單純，「每天就是兩點一線，不應酬、不喝酒，也不想大紅大紫，跳啦啦隊只是因為喜歡表演。」但近期鋪天蓋地的不實傳聞，讓她「連回應都不知道怎麼回應」，甚至對娛樂圈產生強烈不適應感。她透露，雖然因話題帶來高流量，反而讓更多廠商主動洽談合作，但這並非她嚮往的生活。

她無奈表示：「這些誇張的故事情節，完全與我的真實生活不符。」經與家人討論後，嘎琳決定不再勉強自己，將在現有合約到期後，正式告別啦啦隊舞台。最後她向支持者表達感謝：「因為有家人、粉絲和球迷朋友們的鼓勵，我才能堅持到今天，真的很謝謝你們。」

嘎琳宣布與樂天合約到期就會退隊。（翻攝自IG）

