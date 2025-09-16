晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天女孩嘎琳捲富商小三風波 打破沉默「合約結束後退隊」

嘎琳前陣子捲入富商小三風波。（資料照，樂天桃猿提供）嘎琳前陣子捲入富商小三風波。（資料照，樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩嘎琳（胡佳琳）近期因疑似與百億富豪約會，被爆遭一名女網友指控「介入感情」，捲入小三風波。上月她在活動上保持微笑，未正面回應爭議。今嘎琳終於打破沉默，透過社群發布長文，除了澄清報導內容「子虛烏有」，更宣布將在合約結束後正式退出啦啦隊。

嘎琳在文中強調，自己的生活非常單純，「每天就是兩點一線，不應酬、不喝酒，也不想大紅大紫，跳啦啦隊只是因為喜歡表演。」但近期鋪天蓋地的不實傳聞，讓她「連回應都不知道怎麼回應」，甚至對娛樂圈產生強烈不適應感。她透露，雖然因話題帶來高流量，反而讓更多廠商主動洽談合作，但這並非她嚮往的生活。

她無奈表示：「這些誇張的故事情節，完全與我的真實生活不符。」經與家人討論後，嘎琳決定不再勉強自己，將在現有合約到期後，正式告別啦啦隊舞台。最後她向支持者表達感謝：「因為有家人、粉絲和球迷朋友們的鼓勵，我才能堅持到今天，真的很謝謝你們。」

嘎琳宣布與樂天合約到期就會退隊。（翻攝自IG）嘎琳宣布與樂天合約到期就會退隊。（翻攝自IG）

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中