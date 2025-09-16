張雅琴不播新聞洛城曬辣腿 忍痛掏600元喝飲料

暫別主播台一周，張雅琴跑到美國洛杉磯曬辣腿。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴暫別播報台一周，目前人在美國洛杉磯的她，此行陪兒子大衛赴美攻讀碩士，私底下節儉的女戰神，竟在當地忍痛花600元喝飲料。

台灣年輕人愛喝手搖飲料，女戰神張雅琴其實應該不愛這玩意，稍早她造訪洛杉磯比佛利山，趁著當地好天氣激曬辣腿，也朝聖加拿大歌手小賈斯汀的妻子海莉鮑德溫愛喝奶昔的明星超市，儘管甜到不行，她忍痛表示也要體會一下，因為一杯20元美金（約600元台幣）。

她手上奶昔花了近600元台幣。（翻攝自張雅琴臉書）

相隔數10年，張雅琴再度到洛杉磯，她感性說：「當地有一個傳說，如果有人願意到洛杉磯機場接你，表示他很愛你。」但有這麼難嗎？張雅琴開心表示，人在美國東岸紐約的女兒珍妮花，特別飛到洛杉磯接機，想必女兒真的很愛女戰神。

稍早張雅琴告訴記者：「那間明星超市真的超誇張的，大排長龍，而且我覺得超級甜，回台灣恐怕會胖一圈，因為吃了一堆義大利麵、披薩，哈哈。」

